Vladimir Quesada contra las cuerdas: la denuncia de Josué Quesada que golpea con todo al DT de Saprissa

El Deportivo Saprissa sigue con vida en el Torneo Apertura 2025. Si bien el empate como local ante Liga Deportiva Alajuelense está lejos de ser un resultado ideal, en Tibás mantienen la convicción de que el próximo sábado, en el Alejandro Morera Soto, el equipo puede lograr un resultado favorable que le permita forzar una gran final y reavivar los fantasmas de la extensa sequía de títulos que sobrevuela Alajuela.

Sin embargo, no todos quedaron conformes con lo mostrado por el Monstruo en La Cueva. Uno de los más duros fue el periodista Josué Quesada, confeso hincha morado, quien apuntó directamente contra el entrenador por una situación puntual: la ausencia de Mauricio Villalobos.

ver también Vladimir Quesada confirma el peor escenario: los detalles de la lesión de Óscar Duarte que estremecen a Saprissa

“Aquí está pasando algo”: la denuncia de Josué Quesada

El extremo de 26 años ya acumula cuatro partidos consecutivos sin sumar minutos, en un contexto donde una de las principales falencias del equipo es la falta de desequilibrio ofensivo.

Mientras Vladimir Quesada opta por rotar nombres como Marvin Loría, Gerson Torres y Nicolás Delgadillo, Villalobos parece quedar cada vez más relegado en la consideración del cuerpo técnico.

Tweet placeholder

Esa decisión fue la que desató la indignación del periodista, quien no dudó en expresar su malestar públicamente. “No es serio lo del equipo. Hoy (Vladimir) pone a Gerson Torres y a Mauricio Villalobos no lo pone. Perdón, pero ya algo hay. Hay algo extradeportivo, aquí está pasando algo porque ni Delgadillo, ni Torres ni Loría son tanto más que Mauricio Villalobos para que este muchacho esté metido en el clóset del Deportivo Saprissa”, disparó Josué Quesada en TD Más, dejando al DT en una posición incómoda.

Publicidad

Publicidad

La explicación de Vladimir Quesada

En la conferencia de prensa previa a la revancha con Cartaginés por las semifinales, Vladimir Quesada ya había ofrecido una explicación sobre el manejo de su plantel y, en particular, sobre el caso de Villalobos, aunque sus palabras no lograron calmar a buena parte de la afición.

ver también Bloopers de Esteban Alvarado y Washington Ortega: los goles con los que Saprissa y Alajuelense empataron en La Cueva

“Mauricio ha jugado, ha jugado bastante. En algún momento ha tenido que ir al banco de suplentes, en otro momento ha salido de la alineación total o de la lista completa. Todos los muchachos han entendido el rol que tienen que cumplir en cierto momento. Saben todos que no es nada personal, que es una cuestión técnico-táctica, que se tienen que tomar decisiones y lo han aceptado”, sostuvo el entrenador.