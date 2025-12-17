Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Apertura 2025

Vladimir Quesada contra las cuerdas: la denuncia de Josué Quesada que golpea con todo al DT de Saprissa

El periodista Josué Quesada no dudó en lanzar un mensaje que deja comprometido a Vladimir Quesada tras el empate de Saprissa vs Alajuelense.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Josué Quesada apuntó contra el DT de Saprissa.
© La Nación / X.Josué Quesada apuntó contra el DT de Saprissa.

El Deportivo Saprissa sigue con vida en el Torneo Apertura 2025. Si bien el empate como local ante Liga Deportiva Alajuelense está lejos de ser un resultado ideal, en Tibás mantienen la convicción de que el próximo sábado, en el Alejandro Morera Soto, el equipo puede lograr un resultado favorable que le permita forzar una gran final y reavivar los fantasmas de la extensa sequía de títulos que sobrevuela Alajuela.

Sin embargo, no todos quedaron conformes con lo mostrado por el Monstruo en La Cueva. Uno de los más duros fue el periodista Josué Quesada, confeso hincha morado, quien apuntó directamente contra el entrenador por una situación puntual: la ausencia de Mauricio Villalobos.

Vladimir Quesada confirma el peor escenario: los detalles de la lesión de Óscar Duarte que estremecen a Saprissa

ver también

Vladimir Quesada confirma el peor escenario: los detalles de la lesión de Óscar Duarte que estremecen a Saprissa

“Aquí está pasando algo”: la denuncia de Josué Quesada

El extremo de 26 años ya acumula cuatro partidos consecutivos sin sumar minutos, en un contexto donde una de las principales falencias del equipo es la falta de desequilibrio ofensivo.

Mientras Vladimir Quesada opta por rotar nombres como Marvin Loría, Gerson Torres y Nicolás Delgadillo, Villalobos parece quedar cada vez más relegado en la consideración del cuerpo técnico.

Tweet placeholder

Esa decisión fue la que desató la indignación del periodista, quien no dudó en expresar su malestar públicamente. “No es serio lo del equipo. Hoy (Vladimir) pone a Gerson Torres y a Mauricio Villalobos no lo pone. Perdón, pero ya algo hay. Hay algo extradeportivo, aquí está pasando algo porque ni Delgadillo, ni Torres ni Loría son tanto más que Mauricio Villalobos para que este muchacho esté metido en el clóset del Deportivo Saprissa”, disparó Josué Quesada en TD Más, dejando al DT en una posición incómoda.

Publicidad

La explicación de Vladimir Quesada

En la conferencia de prensa previa a la revancha con Cartaginés por las semifinales, Vladimir Quesada ya había ofrecido una explicación sobre el manejo de su plantel y, en particular, sobre el caso de Villalobos, aunque sus palabras no lograron calmar a buena parte de la afición.

Bloopers de Esteban Alvarado y Washington Ortega: los goles con los que Saprissa y Alajuelense empataron en La Cueva

ver también

Bloopers de Esteban Alvarado y Washington Ortega: los goles con los que Saprissa y Alajuelense empataron en La Cueva

Mauricio ha jugado, ha jugado bastante. En algún momento ha tenido que ir al banco de suplentes, en otro momento ha salido de la alineación total o de la lista completa. Todos los muchachos han entendido el rol que tienen que cumplir en cierto momento. Saben todos que no es nada personal, que es una cuestión técnico-táctica, que se tienen que tomar decisiones y lo han aceptado”, sostuvo el entrenador.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alineación confirmada de Saprissa vs. Alajuelense
Deportivo Saprissa

Alineación confirmada de Saprissa vs. Alajuelense

La alineación de Alajuelense vs. Saprissa para la final de ida
Liga Deportiva Alajuelense

La alineación de Alajuelense vs. Saprissa para la final de ida

No siguen: Saprissa define dos salidas y un rival directo se aprovecha
Deportivo Saprissa

No siguen: Saprissa define dos salidas y un rival directo se aprovecha

Machillo Ramírez explica qué pasó realmente Washington Ortega
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez explica qué pasó realmente Washington Ortega

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo