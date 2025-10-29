Es oficial: confirman la noticia de Washington Ortega que Machillo Ramírez estaba esperando para enfrentar a Olimpia por la Copa Centroamericana

Liga Deportiva Alajuelense se enfrentará a Olimpia este jueves en la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana de Concacaf. El objetivo de los Manudos, claro está, es destrabar el empate 1-1 recabado en el Morera Soto para clasificar a su tercera final consecutiva y viajaron a Honduras con noticias agridulces.

El futbolista que más le ha respondido a Óscar Ramírez en los últimos encuentros, Kenyel Michel, será baja por lesión ante los hondureños. Por lo que los aficionados estaban rogando que al menos su portero estelar, Washington Ortega, lograra recuperarse de la lesión que lo sacó del partido contra Pérez Zeledón.

Todo Alajuelense celebra la última noticia sobre Washington Ortega

Wardy Alfaro, miembro del cuerpo técnico del “Machillo” Ramírez, le puso fin a las dudas y confirmó que Washington Ortega, el gran pilar de Alajuelense, será titular mañana contra Olimpia.

“Está bien. Fue un golpe, que por prevención se hizo el cambio en el último partido. También, lógicamente, sí tenía alguna molestia. Pero gracias al departamento médico y a su resiliencia, y sobre todo a ese compromiso que él tiene con este club, hace que esté bien“, afirmó Alfaro.

“Dios primero pueda hacer un gran partido mañana y va a estar, no me cabe la menor duda, con la misma fuerza mental y fortaleza que él irradia“, cerró el auxiliar preparador de arqueros de la Liga.

NOTICIA EN DESARROLLO.