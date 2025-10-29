“Viejo, gordo y malo”: Joel Campbell no se guarda nada y contesta ante las críticas sobre su presente en Alajuelense

Durante los últimos meses, Joel Campbell ha estado en el centro de la conversación futbolera en Costa Rica. Su regreso a Liga Deportiva Alajuelense, luego de una extensa carrera internacional, estuvo marcado por críticas y cuestionamientos sobre su nivel físico y futbolístico.

Sin embargo, el atacante ha comenzado a silenciar las dudas con goles y actuaciones determinantes, y no dudó en responderle a sus detractores con ironía y personalidad.

El delantero manudo fue protagonista en el triunfo sobre Motagua, donde anotó el tanto decisivo que clasificó a la Liga a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf. Su actuación fue clave y marcó un punto de inflexión en su rendimiento, dejando atrás las semanas de críticas y dudas sobre su estado físico.

Pero Joel Campbell no se conformó con hacerlo en la cancha. En la previa a la vuelta de la semifinal contra Olimpia, publicó un mensaje en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

¿Cuál fue el mensaje que puso Joel Campbell en las redes sociales?

“Mi cara cuando me dicen que estoy viejo, gordo y malo”, escribió el atacante, acompañado de imágenes suyas riendo durante un entrenamiento con Alajuelense.

El mensaje de Joel Campbell en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

La frase, cargada de sarcasmo y seguridad, fue interpretada como una respuesta directa a quienes lo habían cuestionado desde su llegada al club rojinegro, especialmente tras un inicio irregular y con pocas participaciones destacadas.

Un cambio impulsado por el Machillo

Parte de esta mejoría se atribuye al trabajo del técnico Óscar Ramírez, quien en semanas anteriores reveló que sostuvo una conversación profunda con el futbolista en donde Machillo le hizo un pedido especial a Joel, instándolo a mejorar su forma física y mental.

Desde entonces, Campbell se ha mostrado más enfocado y comprometido, adoptando una estricta rutina de entrenamiento y alimentación que le ha permitido recuperar su mejor versión.