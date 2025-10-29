Aparecieron los audios del VAR sobre la jugada de Celso Borges que indigna a Costa Rica mientras Alajuelense sigue puntero: “Evidencia contundente”

El Municipal Pérez Zeledón levantó fuertes reclamos tras el partido frente a la Liga Deportiva Alajuelense, especialmente debido a las imágenes que mostraron la espinilla lastimada de Kendall Porras tras la entrada de Celso Borges.

Sin embargo, los audios oficiales del VAR Telecable confirmaron que la decisión de validar el segundo gol manudo fue unánime por parte de los árbitros en la cabina de videoarbitraje.

La jugada clave ocurrió en la recuperación previa al ataque, donde una barrida de Celso Borges sobre Porras encendió el debate entre aficionados y cuerpo técnico generaleño. Segundos después, Diego Campos culminó la acción anotando el 2-1 definitivo para Alajuelense, un tanto que aseguró la victoria y aumentó las críticas contra el arbitraje.

ver también “Impunidad”: Celso Borges quedó expuesto ante todos en Costa Rica mientras define su futuro en Alajuelense

La sentencia del VAR sobre la acción de Celso Borges

El VAR de Telecable publicó los audios correspondientes a las jugadas polémicas de la jornada, incluyendo la acción del minuto 53 en el Estadio Alejandro Morera Soto. En la revisión, se escucha claramente cómo los tres árbitros en la cabina analizan la jugada y coinciden en que no hubo infracción de Celso Borges.

Celso Borges – Alajuelense

“Los árbitros dejan continuar la jugada ya que no observan una falta clara por parte del jugador de Alajuelense. El VAR inicia una revisión de la acción sin encontrar desde su punto de vista una evidencia contundente de la existencia de la infracción“, comentaron desde FUTV donde se evidenció la decisión de los árbitros tras revisar la jugada.

Publicidad

Publicidad

Todo este escenario también ha despertado indignación en parte de la afición costarricense, que siente que ciertas decisiones y tratos dentro del fútbol nacional generan desigualdad. Además, dejando la impresión de que algunos jugadores cuentan con mayor flexibilidad en el criterio arbitral.