“No es solo la Liga”: Joel Campbell respaldó las decisiones del Piojo Herrera en medio de su pelea con Leonardo Vargas y Cartaginés

En medio del buen momento de Liga Deportiva Alajuelense y de la polémica que rodea a la Selección Nacional de Costa Rica, Joel Campbell rompió el silencio y salió a respaldar públicamente las decisiones del entrenador Miguel Herrera, quien ha sido criticado por la alta presencia de jugadores rojinegros en su última convocatoria, especialmente por figuras como Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés.

El delantero manudo, quien atraviesa un renacer futbolístico tras varios meses de altibajos, habló con madurez sobre su actualidad y el proceso de la Tricolor, dejando claro que la selección “no es solo de la Liga”, sino de todos los jugadores que se ganan su lugar en el campo.

¿Qué dijo Joel Campbell sobre La Sele?

“No es solo la Liga, son también los jugadores que ponen su granito de arena y tratan de dar lo máximo. Al final, es el entrenador quien hace su escogencia. Si escogió siete, diez u ocho jugadores de la Liga, es porque cree que están pasando un buen momento; pero así como pueden ser de la Liga, pueden ser de otro club”, explicó Joel Campbell.

Las palabras del atacante llegan en un momento clave, luego de que Vargas cuestionara la imparcialidad del cuerpo técnico de Herrera, sugiriendo que la convocatoria favorecía a los jugadores de Alajuelense. Campbell, sin embargo, fue contundente al remarcar que las decisiones deben basarse en el rendimiento y no en colores.

Tweet placeholder

Campbell, que volverá a vestir la camiseta de la Selección en los duelos ante Haití y Honduras, reconoció la importancia de estos partidos y el compromiso que tiene con el país.

Publicidad

Publicidad

“Cada llamado para mí es como el primero; es una ilusión, un orgullo. Representar al país es lo mejor que le puede pasar a uno como futbolista. Estamos a dos partidos de estar en un Mundial, algo importante para nosotros y para todo el país”, expresó el atacante.

ver también De Saprissa, Herediano y Cartaginés: Joseph Joseph revela a los tres jugadores que le gustaría fichar en Alajuelense

Con un discurso sereno y maduro, Campbell busca cerrar filas en torno al grupo y al cuerpo técnico, enviando un mensaje claro en medio de la tensión entre clubes y federativos: la Selección no le pertenece a ningún equipo, sino a todo Costa Rica.