“Están las grabaciones”: Osael Maroto expone a un peso pesado de Fedefútbol y desata la interna que ensucia a Jafet Soto

La crisis de la Selección de Costa Rica tras el fracaso rumbo al Mundial 2026 va dejando grietas cada vez más profundas en el seno de la Fedefútbol. Este jueves, Leonardo Vargas, presidente del Club Sport Cartaginés y actual vicepresidente federativo, encendió la polémica al revelar su versión de lo que ocurrió puertas adentro durante el proceso de Miguel “Piojo” Herrera.

Según el jerarca brumoso, la suya fue una de las voces que pidió la salida anticipada del técnico mexicano después del empate 3-3 ante Haití en la segunda jornada, pero además denunció que Jafet Soto, caudillo del Club Sport Herediano y miembro de peso en el Comité Ejecutivo, influía directamente en las decisiones del presidente Osael Maroto.

ver también “Hemos tenido reuniones”: Osael Maroto anuncia la llegada que sacudirá a La Sele tras el fracaso rumbo al Mundial 2026 y la salida del Piojo Herrera

“Hay una persona que le habla al oído a Osael… Para mí, es Jafet Soto. Es la persona que influye a Osael Maroto. Las decisiones pasan mucho por la opinión de Jafet. Él ha demostrado ser exitoso en el fútbol, pero esta vez se equivocó”, afirmó Leo Vargas.

¿Jafet Soto tiene influencia sobre Osael Maroto?

Este viernes, el propio Osael Maroto apareció frente a los micrófonos para asumir el fracaso mundialista y, de paso, replicar a las polémicas declaraciones de su colega. “El tema de quién me habla al oído… yo te puedo decir que mi hermano y mi esposa. Fuera de esas dos personas, nadie me habla al oído”, sentenció.

¿Jafet influencia las decisiones de Osael Maroto?

“Lo que dice mi amigo Leonardo Vargas es una percepción que no comparto. Tengo una relación con Jafet, es una persona que tiene conocimiento, pero también escucho a muchos otros compañeros. Siempre he sido abierto”, afirmó el mandamás de Fedefútbol.

Publicidad

Publicidad

“Nunca hubo una moción de destituir a Miguel”

Pero por si esto fuera poco, Maroto contradijo a Vargas al afirmar que la continuidad de Miguel Herrera luego del empate ante Haití había sido aprobada por decisión unánime del Comité.

“Nunca hubo una moción de destituir a Miguel ni propuesta de candidatos post-empate con Haití. Por eso Miguel continúa. Si no hubo propuesta, significa que todos estábamos de acuerdo. Están los documentos, las grabaciones y las actas de la reunión”, sostuvo el presidente, rebatiendo a quien debería ser su mano derecha dentro de la Fedefútbol.

Publicidad

ver también “Una gran decepción”: David Faitelson fulmina a Keylor Navas tras la dolorosa eliminación de Pumas en la Liga MX

Mientras la interna se desata, Fedefútbol se prepara para un cambio de rumbo total, con la intención de reconstruir el sistema del fútbol costarricense desde las bases y encontrar a un nuevo seleccionador capaz de iniciar un proyecto que devuelva al país al camino mundialista.