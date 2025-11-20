“Así fue su gestión”: Leonardo Vargas lanzó una fuerte acusación contra Miguel Herrera por sus convocatorias con la Selección de Costa Rica

La eliminación de Costa Rica rumbo al Mundial 2026 sigue revelando capítulos tensos entre dirigentes y el cuerpo técnico que encabezó Miguel Herrera. En esta ocasión, el presidente del Club Sport Cartaginés, Leonardo Vargas, levantó la voz y detalló lo que, a su juicio, fue una de las grandes falencias del extécnico de La Sele: sus convocatorias.

¿Cuál fue la acusación de Vargas a Miguel Herrera?

Vargas aseguró que Miguel Herrera prácticamente ignoró a los futbolistas del Cartaginés y reveló que todo se rompió tras el 3-3 ante Haití en el Estadio Nacional, un resultado que dejó al equipo nacional muy comprometido en la tabla. Según relató, ese día confrontó directamente al entrenador mexicano en una reunión en la Fedefútbol.

“Yo le cuestioné cosas a Miguel, que no hizo cambios hasta el minuto 80, ya que no tenía respuestas en la banca por haber seleccionado tan mal; eso a él le molestó. Esa es la respuesta de lo que hizo a Cartaginés después”, contó inicialmente en Teletica Radio.

Consultado por La Teja, Leonardo Vargas amplió su acusación y fue todavía más contundente: “No nos tomó en cuenta en nada, así lo vi, así lo vivimos y así lo interpretamos. Los cuestionamientos que yo le hice a Miguel Herrera el 15 de septiembre generaron en él decir eso; es algo obvio“.

Leonardo Vargas no se guardó nada. (Foto: Teletica)

El dirigente también habló del caso de Cristopher Núñez, uno de los nombres que más pidieron los aficionados y la prensa, pero que solo fue llamado al final del proceso.

“Él dijo que el único bueno era Núñez, lo llamó, pero igual, así fue su gestión: malas convocatorias que llevaron a esos resultados, ya que él manejaba otros criterios para convocar a los jugadores”, aseguró Vargas.

Lo más polémico es que Herrera, en su momento, afirmó que no convocaba jugadores del Cartaginés porque “no saben ganar encuentros importantes”. Para el presidente brumoso, esa afirmación fue injusta y terminó exponiendo al propio seleccionador tras fracasar en los momentos más decisivos.