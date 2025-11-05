Machillo Ramírez no se conforma: futbolista de Alajuelense revela la exigencia que le pide el técnico

En el mejor momento de Liga Deportiva Alajuelense, que atraviesa un cierre de año brillante tanto en el torneo local como en la Copa Centroamericana, el delantero mexicano Ronaldo Cisneros reveló detalles inéditos sobre su relación con Óscar Ramírez, destacando las altas exigencias que el entrenador impone a sus jugadores, incluso a los más experimentados.

El atacante azteca, de 28 años, llegó en agosto al club rojinegro procedente del Querétaro de México, y en poco tiempo se ha ganado un lugar en el equipo titular gracias a su compromiso, movilidad y goles importantes. En una entrevista publicada en el canal oficial de Alajuelense en YouTube, Cisneros, quien también reveló que sobrevivió a una tragedia, no escatimó elogios hacia su técnico y reveló las exigencias que les hace.

“Es uno de los mejores que he tenido”, afirmó sin dudar. “Es alguien que está en muchos detalles, que tal vez otros técnicos no lo tienen tan presente. Me han tocado entrenadores muy buenos, por eso es difícil decir el mejor, pero Óscar está entre los más completos”, agregó el delantero.

¿Qué le exige Machillo Ramírez a sus jugadores?

“La gente piensa que el entrenador solo te pide goles, pero hay muchas otras cosas. Te exige en la parte defensiva, en la ofensiva, en los movimientos sin balón. Son detalles que marcan la diferencia”, reveló el mexicano, quien suma cuatro anotaciones y dos asistencias en nueve partidos del Apertura 2025.

El delantero también confesó que el trabajo diario con Óscar Ramírez lo ha inspirado a pensar en su futuro como entrenador: “Estoy estudiando para ser técnico, y si algún día me toca dirigir, aplicaré muchas de las enseñanzas que he aprendido con él. Tiene una manera muy estructurada de ver el fútbol”, contó.

Publicidad

Publicidad

ver también Decisión tomada en Alajuelense: la directiva de la Liga anuncia una medida contundente para la final de la Copa Centroamerica

En apenas unos meses, Cisneros se convirtió en una de las figuras más queridas por la afición manuda, y su crecimiento bajo las órdenes del Machillo confirma que el proyecto de Alajuelense no solo busca resultados inmediatos, sino también potenciar al máximo a sus jugadores.