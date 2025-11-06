De Saprissa, Herediano y Cartaginés: Joseph Joseph revela a los tres jugadores que le gustaría fichar en Alajuelense

En el fútbol de Costa Rica siempre despierta interés conocer las aspiraciones de los clubes más grandes cuando se trata de reforzar sus planteles. Recientemente, el presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, sorprendió al revelar los jugadores que le gustaría sumar a su equipo.

Dentro de estos nombres se ubicaron relacionados al Saprissa, Herediano y Cartaginés. Con esto también demuestra el hambre competitiva que Alajuelense mantiene año tras año para estar en lo más alto no solamente en Costa Rica, sino también en la región.

ver también Alajuelense perjudicado: Machillo Ramírez recibe una dura noticia para la etapa final del Apertura 2025

¿Cuáles son los 3 jugadores que Joseph Joseph ficharía para Alajuelense?

Joseph Joseph, presidente de Liga Deportiva Alajuelense, fue consultado por Tigo Sports Costa Rica sobre qué jugador del medio local le gustaría sumar a su club.

Joseph Joseph – Presidente de Alajuelense

En su respuesta, destacó nombres de peso del fútbol costarricense como Marco Ureña (Cartaginés), Allan Cruz (Herediano) y Kendall Waston (Saprissa).

Su mención no solo refleja el interés por futbolistas consolidados en el ámbito nacional, sino también el reconocimiento a la calidad y el liderazgo que estos jugadores poseen. Sumando al buen material que hay en Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“Marco Ureña (Cartaginés) Allan Cruz (Herediano) Kendall Waston (Saprissa) Hay muchos jugadores en Costa Rica buenos. El talento está”, firmó Joseph Joseph para Tigo Sports.

Publicidad

Por otro lado, Joseph Joseph aclaró también un tema que había generado rumores en su momento: la posibilidad de que el defensor Kendall Waston llegara al club rojinegro. Pero el presidente de La Liga fue tajante al señalar que esa opción nunca estuvo realmente sobre la mesa