Jafet Soto se harta y señala a los verdaderos culpables del fracaso de Costa Rica rumbo al Mundial 2026: “La responsabilidad es de…”

La guerra interna dentro de la Federación Costarricense de Fútbol continúa escalando. Un día después de que Leonardo Vargas, presidente del Club Sport Cartaginés y miembro del Comité Ejecutivo de Fedefútbol, acusara públicamente a Jafet Soto de “hablarle al oído” a Osael Maroto e influir en las decisiones que desembocaron en el fracaso de Costa Rica rumbo al Mundial 2026, el jerarca florense salió a responder sin filtros.

Jafet desmintió rotundamente la versión de Vargas, señalando que ni él ni su club han movido los hilos dentro de la Selección Nacional. “Yo no le hablo al oído a nadie y, si lo hago, parece que tienen los oídos tapados. Tan responsable es el señor que dijo las cosas ayer como yo y Osael. ¿Cómo voy a tener yo injerencia cuando hay 11 jugadores de la Liga? Si tuviera injerencia, llevaría a los de mi amado Herediano”, disparó con ironía.

ver también “No puede estar”: Washington Ortega alza la voz y deja al descubierto la verdad más dura para Alajuelense

Jafet Soto señala a los responsables del fracaso

Aunque estuvo lejos de esquivar la autocrítica, el caudillo roijamarillo también aprovechó para deslizar un recado que apunta directamente a Vargas y al resto del Comité Ejecutivo, asegurando que nadie puede lavarse las manos después de semejante fracaso.

Tweet placeholder

“Creo que aquí nadie tiene que evadir la responsabilidad. Yo no me bajo del barco para nada, tengo mi responsabilidad, y si quieren echarme la culpa a mí, agarro el 20%, pero a él (Vargas) le corresponde otro 10”, disparó.

“La responsabilidad es de todos”

Además, Jafet Soto le recordó a los medios presentes en la rueda de prensa que él sí estuvo involucrado en procesos exitosos al mando de la Tricolor: “Tomo mi responsabilidad, así como para el Mundial de Qatar 2022 también puse mi granito de arena junto a Roberth Garbanzo y Ángel Catalina.”

Publicidad

Publicidad

ver también “Están las grabaciones”: Osael Maroto expone a un peso pesado de Fedefútbol y desata la interna que ensucia a Jafet Soto

Tweet placeholder

“Tanta culpa tiene él como todos los miembros del Comité, y creo que el presidente es nuestra cabeza, pero la responsabilidad es de todos los que estamos ahí, no de Don Osael. Le han dado muy duro y yo no defiendo a nadie, solo tomo la responsabilidad que me toca. Y si quieren echarme la culpa a mí no tengo problema, porque sé que yo les vendo“, cerró, irreverente como siempre, el principal emblema de los florenses.