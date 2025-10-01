“Muchos intereses”: Leonardo Vargas estalló por la ausencia de jugadores de Cartaginés en La Sele y lanzó una denuncia que salpica al Piojo Herrera

Este miércoles por la noche, la Selección de Costa Rica iniciará formalmente su preparación de cara a los partidos contra Honduras, en San Pedro Sula, y Nicaragua, en San José, que definirán —para bien o para mal— su situación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Sin embargo, la lista de convocados de Miguel “Piojo” Herrera generó molestia en Club Sport Cartaginés, ya que incluye diecisiete jugadores del ámbito local y ninguno de ellos milita en el equipo de la Vieja Metrópoli.

Un detalle no menor es que al día siguiente, el domingo 5, el entrenador mexicano dará a conocer la nómina definitiva para la próxima fecha FIFA. Por lo que parece poco probable que se dé algún cambio de último momento, como podría ser la inclusión de Joel Campbell.

Leonardo Vargas lanza una fuerte denuncia que salpica al Piojo Herrera

Antes del trascendental juego contra Olimpia por los cuartos de final de la Copa Centroamericana, Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, externó su disconformidad por la ausencia de futbolistas del club en La Sele. Y dejó entrever, sin nombrarlos, que tanto el volante Luis Flores como el guardameta Kevin Briceño merecían un lugar.

“Llaman a dos mediocampistas por el centro y creo que el mejor mediocampista del campeonato en la contención, distribución o salida de juego, juega en el Cartaginés y no es tomado en cuenta. Entonces uno se cuestiona ese tipo de cosas y muchas otras: en la portería, en muchos lugares del campo”, afirmó Vargas.

Lejos de desacelerar, el jerarca de los Brumosos soltó una denuncia que tiene en el medio al “Piojo” Herrera: “Uno confía o tiene que confiar en el cuerpo técnico de la Selección, de que están haciendo lo mejor. Pero en el futbol hay muchos intereses. Y mucha gente que cuida esos intereses está muy cerca de ese tipo de decisiones”.

Vargas dejó en claro, una vez más, su punto de vista al poner un manto de duda sobre la transparencia en el proceso de selección de jugadores para la Tricolor. Y sus palabras adquieren un peso mayor por tratarse de un miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).