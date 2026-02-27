Tuvo paso por Alajuelense y Saprissa, pero ahora llega como salvador para evitar el descenso de un equipo con tradición en Centroamérica

La Junta Directiva de Deportivo Marquense completó la inscripción del delantero costarricense Dylan Flores, quien fue anunciado días atrás como refuerzo para el Torneo Clausura 2026. El atacante tico regresa a territorio guatemalteco con cartel internacional, recordado en su país por sus pasos por Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, entre otros clubes de prestigio.

Flores cumplirá así su segunda etapa con los leones, tras haber trabajado esta semana a la par del plantel. Ahora la decisión final quedará en manos del técnico Leonel Noriega, quien evaluará si lo toma en cuenta para el compromiso de mañana frente a CSD Municipal, por la décima jornada del campeonato.

El delantero es un viejo conocido para la afición felina. En el Clausura 2025 fue pieza determinante para evitar el descenso, disputando 24 partidos, acumulando 1,844 minutos y aportando tres goles en un momento crítico para la institución. Su rendimiento lo convirtió en un elemento clave en la lucha por la permanencia.

La trayectoria de Flores respalda su experiencia internacional. Ha militado en clubes como PAS Giannina, Politehnica Iași, Sepsi OSK, CD Tondela y CS Cartaginés, además de sus etapas en Guatemala y Costa Rica. Un recorrido que le otorga roce europeo y carácter competitivo.

El tico se encontraba sin club desde enero, tras finalizar su vínculo con el PAS Giannina de Grecia. Fue entonces cuando la dirigencia de Marquense movió fichas y no dudó en gestionar su regreso para reforzar el plantel en la recta final del torneo.

El objetivo es claro: evitar el descenso y repetir la fórmula que ya dio resultados la temporada pasada, cuando bajo la dirección de Hernán Medford el equipo logró salvar la categoría. Dylan Flores vuelve con la misión de ser protagonista y guiar a los leones en una batalla donde cada punto puede definir el futuro del club.