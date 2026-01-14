Es tendencia:
Se lo queda Carevic: Sporting tendrá el fichaje con el que Jafet Soto soñaba para Herediano en el Clausura 2026

Jafet Soto quería contar con este futbolista para el inicio del 2026, pero Andrés Carevic se lo lleva a Sporting.

Por Pablo Rocca

Jafet Soto no tendrá en enero a este fichaje.

El mercado de fichajes del Clausura 2026 sigue dejando movimientos llamativos, y uno de ellos involucra directamente a Herediano, Sporting FC y a un futbolista que ya tiene su futuro definido, aunque no de inmediato.

Los florenses cerraron hace semanas la contratación de Fernando Lesme, quien incluso ya firmó su contrato con el Team. Sin embargo, el delantero no se incorporará de inmediato al plantel rojiamarillo, ya que mantiene vínculo vigente con Municipal Liberia hasta junio, motivo por el cual su llegada a Heredia está pactada para mitad de año.

Ante este escenario, se abrió una posibilidad que cambia el tablero. Lesme podría salir antes de Liberia, ya que se analiza un eventual finiquito, y en ese lapso tendría la opción de unirse a otro club hasta junio, antes de presentarse oficialmente con Herediano.

Fernando Lesme muy cerca de Sporting

Ahí aparece Sporting FC. El club capitalino, ahora dirigido por Andrés Carevic, se mueve con cautela pero con decisión, y dejó una pista clara sobre el refuerzo que está por cerrar.

El presidente de Sporting, José Maroto, lo confirmó públicamente en entrevista con Tigo Sports: “Falta un jugador más y estamos en proceso de cerrarlo. Si termina de acomodarse, puede venir de Guanacaste”.

La referencia apunta directamente a Fernando Lesme, quien tendría todo muy avanzado para jugar en Sporting hasta junio, antes de incorporarse definitivamente al Herediano. De concretarse, Carevic se quedaría por varios meses con un futbolista que Jafet Soto quería cuanto antes para reforzar al Team.

Así, mientras Herediano deberá esperar para contar con Lesme, Sporting aprovecharía la ventana y se adelantaría con un refuerzo que puede marcar diferencia en el corto plazo. Un movimiento silencioso, pero estratégico, que vuelve a demostrar cómo el mercado puede dar vueltas inesperadas incluso cuando los contratos ya están firmados.

