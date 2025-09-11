Es tendencia:
Alajuelense deja ir a otro campeón: Machillo Ramírez le muestra la salida y refuerza a otro club de Costa Rica

A poco del cierre del mercado de fichajes, Machillo Ramírez le muestra la salida a un juvenil de Alajuelense.

Por Pablo Rocca

Machillo Ramírez sigue con la limpieza. (Foto: Alajuelense)
El mercado de fichajes en Costa Rica todavía no se ha cerrado y en la Liga Deportiva Alajuelense los movimientos siguen dando de qué hablar. Mientras la dirigencia busca reforzar al plantel de primera división, también se están tomando decisiones con varios futbolistas jóvenes, incluso con aquellos que ya celebraron títulos con la camiseta rojinegra.

¿Cuál es el futbolista que se fue de Alajuelense?

En esta ocasión, el afectado es Jorge Morejón, delantero de 18 años nacido en Cuba, quien fue una de las piezas importantes en el equipo juvenil que conquistó el campeonato ULatina. A pesar de su aporte, el atacante no entra en los planes inmediatos de Óscar Ramírez, entrenador manudo.

La noticia se conoció en las últimas horas, cuando trascendió que Ramírez le comunicó al futbolista que no sería tomado en cuenta para el primer equipo. Así, el joven atacante deberá buscar continuidad en otro escenario, lejos del Morera Soto, aunque siempre bajo el radar liguista.

¿Cuál es el club de Costa Rica al que irá a préstamo?

De acuerdo con el periodista Kevin Jiménez, la decisión de la institución es enviar a Morejón a préstamo hasta diciembre con Sarchí, club filial de Alajuelense en la Liga de Ascenso. La idea es que el delantero pueda sumar minutos en una categoría competitiva y acelerar su proceso de maduración.

Jorge Morejón se irá al Sachi a préstamo. (Foto: Kevin Jimenez)

Para el futbolista cubano, esta salida representa un reto y una oportunidad. En Sarchí tendrá la posibilidad de mostrarse en un torneo exigente, con la mira puesta en volver a la Liga con mayor experiencia y demostrar que puede pelear por un espacio en la primera división.

ver también

Mientras tanto, Alajuelense acelera por un refuerzo clave en este mercado. Pese a que le va bien en los torneos internacionales y le ganó el clásico a Saprissa, Machillo sabe que deben seguir mejorando.

