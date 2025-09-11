Vladimir Quesada parece no encontrarle la vuelta a la crisis que sacude al Deportivo Saprissa. El entrenador volvió al banquillo con una goleada por 4-0, pero desde ese partido no ha sumado ninguna otra victoria. La afición no está para nada contenta y se lo hace saber al equipo en cada momento.

Ya sin participación en la Copa Centroamericana, Saprissa tendrá como único objetivo conquistar la Liga Promérica. Por ahora, están afuera de todo. Con la derrota de este miércoles ante Puntarenas por 3-1, perdieron su posiblidad de acercarse a los primeros lugares.

Los jugadores que buscará Saprissa para salir de la crisis

Ante la falta de resultados, en Saprissa, con Vladimir Quesada como principal ejecutor de la decisión, determinaron que sean los jugadores jóvenes los que comiencen a tomar mayor protagonismo.

De acuerdo a la información que dio el periodista Christian Sandoval en Teletica Deportes, es una decisión que ya está tomada y que pronto comenzará a tener muestras en el primer equipo morado. Habrá oportunidades para los futbolistas con menos experiencia.

El periodista detalló los nombres que reforzarán al equipo de Quesada en las próximas presentaciones: Albert Barahona, Julián González, Keneth González, Akheem Wilson, Dax Palmer y Kenan Myrie.

Akheem Wilson, el futbolista que tendrá más posibilidades en Saprissa

Entre los jóvenes mencionados, Sandoval destacó que Akheen Wilson será el futbolista que más oportunidades tendrá en el primer equipo. El extremo se estrenó con la camiseta morada de la mano de Paulo Wanchope en el empate por 2-2 frente a Liberia. Su segundo juego fue en la goleada de Saprissa contra Sporting, ya con Vladimir en el banquillo.