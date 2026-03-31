“No da una bola bien”: Rolando Fonseca aplasta a Orlando Galo, Jefferson Brenes y Guillermo Villalobos tras la humillación de La Sele

La paupérrima presentación de la Selección de Costa Rica este martes 31 de marzo está dejando graves secuelas. En un amistoso disputado ante Irán, la Tricolor sufrió un 5-0 para el olvido que desató una ola de críticas totalmente justificadas.

En medio de este clima de decepción absoluta, el programa “Convocados”, que se transmite en el canal de YouTube del periodista José Pablo Alfaro, sirvió como tribuna para una de las voces más autorizadas del fútbol tico.

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Rolando Fonseca esgrimió un crudo y detallado análisis de la humillante derrota, donde no tuvo ningún tipo de reparo en señalar directamente a tres futbolistas por lo demostrado sobre el terreno de juego: Guillermo Villalobos, Orlando Galo y Jefferson Brenes.

Un central jugando a ser diez y un mediocampo ausente

El primer jugador en recibir los dardos venenosos del histórico goleador fue Villalobos. El defensa de Alajuelense cargó con gran parte de la responsabilidad en el primer gol iraní, tras intentar salir jugando desde el fondo y terminar regalando una oportunidad inmejorable al atacante rival.

Al respecto, Fonseca fue tajante: “Villalobos, un chico que tiene un ímpetu importante, la actitud es todo para arriba. Pero es que usted solo con actitud no gana, puedo tener la voluntad y la iniciativa, pero también tengo que tener la capacidad. Y cuando yo quiero jugar de central pero también ser 10, ahí disculpe: usted es un central“.

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En ese mismo discurso demoledor también cayeron el número 10 del Deportivo Saprissa y el actual capitán del combinado nacional. “Hoy los centrales eran dieces, ochos, pero porque el cinco y el ocho, que eran Galo y Jefferson desaparecieron. Galo no merece la banda de capitán. Yo no sé por qué es capitán: no juega, no patea, no da una bola bien, igual que Jefferson. Les alcanza para el futbolito local“, sentenció con dureza.

Las únicas excepciones en un equipo en deuda

Como contraparte a la lluvia de críticas justificadas hacia la zona defensiva y la medular, Fonseca intentó rescatar la labor de dos piezas de vocación ofensiva que mostraron rebeldía.

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“El mejor jugador de hoy, que se vio con criterio es Josimar Alcocer, y Warren Madrigal era el impetuoso que quería hacer algo diferente. Los centrales en deduda completa, los cambios aún más deudas. Es el material humano, todos los centrales nuestros no tienen buen pie. Esto no es de hoy, son años de dejar de trabajar”, concluyó, advirtiendo que el esfuerzo individual de un par de talentos no alcanza para dar vuelta un panorama colectivo que luce sumamente oscuro de cara al futuro de la selección.

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En síntesis

Dardos a la defensa y capitanía: Rolando Fonseca criticó ferozmente a Guillermo Villalobos por sus errores en salida y cuestionó la cinta de capitán de Orlando Galo, afirmando que “no da una bola bien”.

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Nivel local vs. Internacional: El exgoleador sentenció que tanto Galo como Jefferson Brenes desaparecieron ante Irán y que su nivel actual solo les alcanza para el “futbolito local”, pero no para la Selección.

Escasas excepciones: Los únicos rescatados por Fonseca fueron Josimar Alcocer y Warren Madrigal, aunque advirtió que el problema es de raíz: “nuestros centrales no tienen buen pie y son años de dejar de trabajar”.

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