Jefferson Brenes avisa lo que Saprissa se va a encontrar en el partido de ida contra Herediano.

Este domingo, el Deportivo Saprissa se quedó con el pase a la final del Clausura 2026. El Monstruo superó a Liberia por 2-0 en la vuelta y se quedó con el resultado global por 3-1. La S jugará nuevamente la final del campeonato nacional como en el Apertura 2025.

En la final se medirá contra Herediano, que tiene la ventaja de haberse asegurado la posibilidad de jugar la Gran Final si es que pierde en la final de Segunda Fase. El primer encuentro será en el Ricardo Saprissa el próximo miércoles 13 de mayo.

Después de haber marcado un gol contra Liberia, Jefferson Brenes habló en zona mixta y le dejó un filazo al equipo que dirige José Giacone. El 10 de Saprissa apuntó contra el Team por su forma de jugar en la ida contra Cartaginés y cree que repetirá esta idea en la final de ida.

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La crítica de Jefferson Brenes por el planteo de Herediano

“Como Heredia llegó a Cartago, van a querer tener el cero atrás y tratar de sacar algo aquí para matar la serie en casa. Ellos no son los obligados de alargar esto, somos nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado para contrarrestar lo que vayan a hacer“, señaló Brenes sobre la propuesta de Herediano.

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Herediano fue muy criticado por su forma de jugar en las semifinales contra Cartaginés. No pudo derrotar a los dirigidos por Amarini Villatoro en el Carlos Alvarado. Se llevó la serie por el gol que anotó en la ida en el Fello Meza.

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“Estamos en nuestra casa y tenemos que llevarnos una ventaja. Nos ha costado jugar en Heredia como a ellos les cuesta jugar aquí. Si queremos alargar esto, tenemos que ser inteligentes y llevarnos una ventaja el miércoles“, concluyó Brenes sobre lo que debe hacer Saprissa en la ida.

En resumen

Saprissa venció 2-0 a Liberia y clasificó a la final del Clausura 2026 .

venció 2-0 a Liberia y clasificó a la final del . El partido de ida contra Herediano se disputará el miércoles 13 de mayo .

se disputará el miércoles . Jefferson Brenes anotó un gol y advirtió sobre el planteamiento defensivo del equipo rival.