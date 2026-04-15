Mientras Bancy Hernández gana 8 mil dólares en Saprissa, este es el salario de Jefferson Brenes pese ser de los más criticados

En Deportivo Saprissa la previa de la final del Torneo de Copa ante Sporting se calentó por una situación que nadie tenía en el radar. No fue una lesión de último momento ni un cambio táctico sorpresivo, sino dos ausencias que generaron ruido inmediato dentro y fuera del club.

Bancy Hernández y Jefferson Brenes quedaron fuera de la convocatoria para el partido decisivo. Desde la institución, la explicación fue clara y formal: decisión futbolística. Sin embargo, por fuera empezó a circular otra versión que encendió el debate en el entorno morado.

Según trascendió, ambos futbolistas habrían sido vistos de fiesta durante la semana, algo que no cayó nada bien en un momento clave del semestre. En tono paródico, mientras el resto pensaba en una final, ellos parecían estar en otro calendario.

La situación no tardó en generar comparaciones, sobre todo cuando se ponen sobre la mesa los números. Porque más allá del rendimiento y las críticas, el tema económico también entra en juego en este tipo de decisiones.

Jefferson Brenes y Bancy Hernández cobran importantes sueldos en Saprissa. (Instagram)

Bancy Hernández percibe un salario cercano a los 8 mil dólares mensuales, una cifra importante dentro del plantel. Pero lo que más llamó la atención fue el caso de Jefferson Brenes.

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¿Cuál es el salario de Jefferson Brenes en Saprissa?

El mediocampista, que ha sido uno de los más cuestionados en el último tiempo por su nivel, tiene un ingreso cercano a los 13 mil dólares por mes. Una cifra que, inevitablemente, genera debate cuando se la cruza con su presente futbolístico.

En tono paródico, en Saprissa no solo se habla de quién juega y quién no, sino también de cuánto cuesta cada decisión. Porque cuando un jugador no rinde y además queda en el ojo por situaciones extradeportivas, el análisis se vuelve más profundo.

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Para Hernán Medford, el mensaje parece claro. Más allá del nombre, el salario o la trayectoria, hay cosas que no se negocian en este tipo de instancias. Y una final no es momento para distracciones.

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Datos Claves

Bancy Hernández y Jefferson Brenes quedaron fuera de la final por decisión futbolística.

y quedaron fuera de la final por decisión futbolística. Bancy Hernández tiene un ingreso salarial aproximado de 8 mil dólares cada mes.

tiene un ingreso salarial aproximado de cada mes. El mediocampista Jefferson Brenes percibe un salario mensual cercano a los 13 mil dólares.