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Saprissa rompe el silencio sobre lo ocurrido con Jefferson Brenes y Bancy Hernández: “Buscan afectar a nuestro equipo”

Saprissa se refirió de forma tajante a la exclusión de Jefferson Brenes y Bancy Hernández: no es un castigo por las fotos que tanto ruido generaron.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Esto dijo Saprissa sobre la polémica con dos de sus figuras.
© SaprissaEsto dijo Saprissa sobre la polémica con dos de sus figuras.

Deportivo Saprissa decidió cortar de cuajo los rumores sobre un supuesto castigo contra los futbolistas Jefferson Brenes y Bancy Hernández luego de que circularan fotos en las que se los ve a ambos junto a botellas de licor. Las mismas corresponden al lunes por la tarde, durante el festejo del cumpleaños número 29 del volante.

El hecho adquirió mayor notoriedad por la magnitud del club, los graves actos de indisciplina de Alejandro Bran y Kenneth Vargas, que castigó Alajuelense semanas atrás, y la cercanía con la final del Torneo de Copa, donde los morados se enfrentarán a Sporting FC.

Saprissa niega una reprimenda contra Brenes y Hernández

A través de un comunicado oficial, Saprissa le quitó entidad a lo ocurrido con Jefferson Brenes y Bancy Hernández: “La institución reitera que mantiene su enfoque en la preparación deportiva y no emitirá criterio sobre especulaciones ni rumores infundados que busquen afectar a nuestro equipo en una semana crucial.

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Y explicó que la decisión de marginarlos de la convocatoria para el duelo con Sporting obedece exclusivamente a una decisión técnica, pues a Liberia tampoco viajaron Abraham Madriz, Pablo Arboine, Bancy Hernández, Jorkaef Azofeifa, Ricardo Blanco, Jefferson Brenes, Deyver Vega y David Guzmán.

El motivo de tantas ausencias también responde a que el Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina. Este domingo 19, les tocará visitar a Liga Deportiva Alajuelense y sin margen de error: si caen en el Morera Soto y Cartaginés gana, los desplazará del segundo lugar del Clausura 2026.

(Foto: Saprissa)

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