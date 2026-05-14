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“Pone en riesgo el título”: Wilmer Lópéz no tuvo piedad al hablar sobre la expulsión de Gerald Taylor en la final entre Saprissa y Herediano

Después de que todos criticaran duramente a Gerald Taylor, se sumó un ídolo de Alajuelense que aseguró que el defensor perjudicó a su equipo.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Wílmer López liquidó a Gerald Taylor.
© Gemini.Wílmer López liquidó a Gerald Taylor.

La final del Clausura 2026 entre Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano dejó mucho más que un resultado apretado. En medio del 2-1 a favor de los morados, una jugada puntual cambió por completo el desarrollo del partido y ahora sigue generando repercusiones en todo el fútbol costarricense.

El protagonista fue Gerald Taylor, quien vio la tarjeta roja tras realizar un gesto obsceno en plena final. La expulsión llegó en un momento clave, cuando Saprissa tenía el control del marcador, y obligó al equipo a sostener la ventaja con un hombre menos durante varios minutos de máxima tensión.

Aunque el equipo logró aguantar el resultado, la acción no pasó desapercibida. Y uno de los que no se guardó absolutamente nada fue Wílmer López, ídolo de Liga Deportiva Alajuelense y actual entrenador del equipo femenino rojinegro.

¿Qué dijo Wílmer López sobre la roja de Gerald Taylor?

En el programa “Teléfono Rojo”, López fue directo y contundente al analizar lo ocurrido. “Es increíble que un jugador haga una acción de esas existiendo el VAR. Si no te ve el árbitro o el línea, te ven las cámaras”, lanzó, dejando claro su asombro por la decisión del defensor.

La crítica no se quedó ahí. Para el exfutbolista, el impacto de esa jugada va mucho más allá del momento puntual del partido. “Dejó a su equipo diezmado en una final, pone en riesgo el título”, sentenció, en una frase que rápidamente encendió el debate entre aficionados y analistas.

El señalamiento toca un punto sensible. Porque en una serie tan cerrada, cualquier detalle puede inclinar la balanza, y perder un jugador por una acción evitable puede ser determinante.

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En Saprissa son conscientes de eso. De hecho, tanto el cuerpo técnico como la dirigencia ya adelantaron que el caso será tratado internamente, marcando una postura firme sobre este tipo de comportamientos.

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Mientras tanto, las palabras de Wílmer López agregan todavía más condimento a una final que ya venía cargada de tensión. No solo por lo que está en juego, sino por todo lo que rodea a cada decisión dentro y fuera de la cancha.

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Datos Claves

  • Deportivo Saprissa venció 2-1 al Herediano en la final de ida del Clausura 2026.
  • El defensor Gerald Taylor recibió una tarjeta roja directa tras realizar un gesto obsceno.
  • El entrenador Wílmer López criticó la expulsión por dejar al equipo diezmado pese al VAR.

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