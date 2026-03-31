Renovado: Alajuelense asegura a Ronaldo Cisneros y se conocen los detalles de su nuevo contrato

La continuidad de Ronaldo Cisneros en la Liga Deportiva Alajuelense se había convertido en el principal tema de conversación en los pasillos del estadio Morera Soto durante las últimas semanas.

Con el final del Torneo Clausura 2026 a la vuelta de la esquina, la incertidumbre rodeaba de forma exclusiva al delantero mexicano, cuyo contrato original estaba a punto de expirar. Sin embargo, en las últimas horas se apagaron los rumores y se resolvió el misterio.

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Ronaldo Cisneros ya puso la firma

Según reportó en exclusiva la cadena ESPN, fuentes cercanas a la institución eriza confirmaron que el ariete ya estampó su firma en un nuevo documento: “Ronaldo Cisneros renovó con Alajuelense“, informaron.

El nuevo vínculo unirá a Cisneros con la Liga por los próximos dos años, despejando de raíz cualquier duda sobre un posible regreso a su país natal o un inminente cambio de aires hacia otra liga.

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El atacante azteca fue vital en la reciente seguidilla de éxitos de la institución manuda, aportando goles fundamentales para levantar la Copa Centroamericana y el tan ansiado título nacional en el Apertura 2025.

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Un bálsamo para el liguismo

Con la tranquilidad de tener el aspecto contractual completamente resuelto y asegurado en la provincia de Alajuela, Ronaldo Cisneros ahora puede poner toda su energía en el tramo decisivo del Torneo Clausura 2026.

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Para el cuerpo técnico de Óscar Ramírez, tener a un artillero de sus características enfocado exclusivamente en lo que pasa adentro de la cancha supone un alivio enorme, justo en el momento donde la presión por alcanzar un nuevo campeonato alcanza su punto álgido.

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En síntesis

Renovación confirmada: El delantero mexicano Ronaldo Cisneros llegó a un acuerdo y firmó un nuevo contrato con Liga Deportiva Alajuelense por los próximos dos años.

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Fin del misterio: La noticia, reportada por fuentes de ESPN, termina con la incertidumbre sobre el futuro del atacante, cuyo vínculo original vencía al terminar el actual Torneo Clausura 2026.

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Enfoque en el título: Con su situación contractual resuelta y asegurada hasta 2028, el goleador rojinegro podrá concentrarse al cien por ciento en la recta final del campeonato.