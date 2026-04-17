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“No es normal”: Hernán Medford rompe el silencio sobre las fotos de Jefferson Brenes y Bancy Hernández que desataron la polémica en Saprissa

En la antesala del clásico ante Alajuelense, Hernán Medford dejó clara su postura acerca de las imágenes que muestran a Jefferson Brenes y Bancy Hernández en una mesa con botellas de licor.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Medford reaccionó a las polémicas imágenes.
© Saprissa / X.Medford reaccionó a las polémicas imágenes.

Este viernes, en la antesala del esperado Clásico Nacional entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, el técnico morado, Hernán Medford, decidió hacerle frente a la controversia que rodea a su camerino.

El estratega se refirió a las imágenes que se difundieron en los últimos días a través de las redes sociales, donde se puede ver a los futbolistas Jefferson Brenes y Bancy Hernández compartiendo en una mesa con botellas de licor.

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La postura de Hernán Medford

Aunque el “Pelícano” comenzó aclarando que el consumo de alcohol en un deportista profesional no es algo que se deba tomar a la ligera, fue enfático en que la sociedad tampoco debe “crucificar” a los futbolistas por tener vida social.

No es normalizarlo, porque no es normal, eso está claro. Pero tampoco es satanizarlo. Un muchacho se sienta a celebrar un cumpleaños con una cerveza, ¿qué es lo malo? Hay demasiados moralistas, pero también hay un derecho a la vida privada; mientras no haya abuso, no veo cuál es el problema”, sentenció el histórico DT tibaseño.

Medford señaló que este tipo de situaciones las aborda puertas adentro: “Esto yo lo manejo diciéndoles que tienen su vida privada. Mientras no haya abuso, no veo por qué satanizarlo. También veo que, como en un lado salió un problema, entonces ahora se busca qué encontrar en el otro equipo”, mencionó, sugiriendo que se intenta desestabilizar a su plantel.

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“Todos tenemos cola que nos pisen”

Para cerrar el tema, el técnico aprovechó los micrófonos para enviarle un mensaje directo a los medios de comunicación: “Ojo, todos tenemos cola que nos pisen. El jugador de fútbol es público, el entrenador también, pero los periodistas también lo son. Ustedes tienen que cuidarse cuando están con su ‘birrita’”, advirtió, aunque en tono jocoso.

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“Si hay un periodista mala leche, si lo agarramos en algo, lo vamos a publicar”, reiteró Medford, ya entre risas. Por último, enfatizó en que es plenamente consciente de la importancia de que todo su camerino se cuide estrictamente en el aspecto físico para afrontar lo que resta del campeonato.

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En síntesis

  • Hernán Medford aseguró que no se debe “crucificar” a Jefferson Brenes y Bancy Hernández por celebrar un cumpleaños.”El Pelícano” cerró el tema con una advertencia en tono de broma hacia los periodistas, recordándoles que ellos también son figuras públicas y tienen “cola que les pisen”.
  • El estratega morado aclaró que estos temas se hablan en el camerino.
  • “El Pelícano” cerró el tema con una advertencia en tono de broma hacia los periodistas, recordándoles que ellos también son figuras públicas y tienen “cola que les pisen”.

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