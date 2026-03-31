El reemplazo de Osael Maroto: Jafet Soto ya tiene un plan para “arreglar el fútbol nacional” desde la presidencia de Fedefútbol

La gestión de Osael Maroto al frente del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) sumó este martes 31 de marzo un nuevo capítulo negro. Su mandato ya había quedado perpetuamente manchado por el fracaso que significó la dolorosa eliminación camino al Mundial 2026, pero la pesadilla parece no tener fin.

Bajo la dirección técnica de Fernando “Bocha” Batista, la Selección de Costa Rica sufrió un humillante 5-0 enfrentando a Irán en un amistoso internacional disputado en Turquía.

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Osael Maroto vuelve al ojo del huracán

Como era de esperarse tras semejante paliza, la figura de la máxima autoridad en la pirámide del fútbol tico no logró salvarse de las feroces críticas de los fanáticos y la prensa deportiva.

Maroto vuelve a quedar en la mira.

En este tenso marco, muchos recordaron que a Maroto se le acaba el tiempo en el sillón presidencial. En el año 2027 se celebrarán las próximas elecciones dentro de la Fedefútbol, y al día de hoy, con los pésimos resultados sobre la mesa y el descontento popular en ebullición, su continuidad luce prácticamente imposible.

¿Jafet Soto candidato a presidente?

Quien parece tener el terreno allanado y la mira puesta en la presidencia de la Federación es Jafet Soto. En octubre de 2025, el actual presidente del Club Sport Herediano ya había confirmado sus firmes intenciones de escalar hasta la cúpula del fútbol nacional.

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En aquel momento, aseguró que desea “arreglar el fútbol nacional” y corregir desde la raíz muchos de los problemas estructurales que, según él, mantienen estancada a la selección y al torneo local.

Jafet Soto va por la presidencia de la FCRF (CS Herediano).

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“Tengo otras aspiraciones y mucho apoyo. Puede ser que me canse de Heredia, pero voy a ir a otro lado. Lamentablemente, se llegó a esto, pero yo quiero arreglar el fútbol nacional y quiero ver esas comisiones y cómo está todo. Son cosas que me retan, y ya me están retando“, sentenció el mandamás florense.

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Además, Jafet ya maneja plazos concretos en su cabeza para llevar a cabo una reestructuración total dentro del Proyecto Goal. “Podría decir que en dos años van a cambiar las cosas, en dos años van a cambiar las cosas, porque ya tengo ganas de que cambien las cosas“, avisó.

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De cara a esa crucial contienda electoral de 2027, Jafet Soto se perfila para levantar la mano oficialmente y presentar una candidatura para llegar al máximo ente federativo.

En síntesis

Crisis total bajo Maroto: Tras el 5-0 ante Irán y la eliminación del Mundial 2026, la gestión actual de la Fedefútbol quedó sentenciada y sin respaldo para las elecciones de 2027.

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El plan de Jafet Soto: El presidente de Herediano ya dejó clara su intención de “arreglar el fútbol nacional”, apuntando directamente a tomar el control de las comisiones y la estructura federativa.

Cambio en dos años: Soto puso un plazo concreto para su desembarco en la Federación, asegurando que tiene el apoyo necesario para generar un cambio radical cuando termine el ciclo de Maroto.