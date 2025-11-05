“No ayudan en nada”: Osses le responde a Jafet Soto y le dice lo que tenía guardado hace tiempo

El conflicto entre Jafet Soto y la Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol sumó un nuevo capítulo. Luego de los constantes señalamientos del técnico y presidente del Club Sport Herediano hacia el arbitraje costarricense y, en particular, hacia la gestión del chileno Enrique Osses, el propio jerarca del referato tico decidió salir al paso y responder con contundencia.

En declaraciones brindadas a medios nacionales, Osses reconoció que las palabras de Soto le molestaron profundamente y aseguró que incluso las interpretó como una forma de presión o amenaza. Ante esto, decidió escalar el tema directamente al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, para aclarar la postura institucional.

¿Qué dijo Osses contra Jafet Soto?

“Es pública mi molestia e incomodidad respecto a ese tema; hablé con el presidente de la Federación este martes para saber si era el sentir de todo el Comité Ejecutivo o solo a nivel personal. Él me dijo que está bastante conforme con el trabajo que yo vengo realizando”, expresó Osses.

El chileno, quien llegó a Costa Rica con el objetivo de modernizar y profesionalizar el arbitraje nacional, aseguró que el intercambio de críticas públicas no contribuye en nada al crecimiento del fútbol tico.

“Doy por cerrado el asunto, pero espero que este tipo de declaraciones se regulen, que se baje el tono, porque no ayudan en nada a la mejora. Espero que al final no se sigan emitiendo. Con todos los presidentes y gerentes tengo línea abierta para hablar”, añadió.

Las declaraciones de Osses se producen en medio de una etapa tensa para el arbitraje costarricense, con varios clubes, entre ellos el Herediano, manifestando su descontento por decisiones recientes en el campeonato. Sin embargo, el presidente de la Comisión dejó claro que su gestión cuenta con el respaldo total del Comité Ejecutivo y que no permitirá presiones externas.

Por su parte, Jafet Soto había cuestionado abiertamente la labor de Osses durante las últimas semanas, sugiriendo que su trabajo “no ha mejorado el nivel del arbitraje costarricense”.