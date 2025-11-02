“Hay amenazas”: el conflicto entre Jafet Soto y Enrique Osses se sale de control y Osael Maroto se ve forzado a intervenir

Este domingo 2 de noviembre, el presidente de la Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol, Enrique Osses, decidió salir a responderle con todo a Jafet Soto Molina, presidente y técnico del Club Sport Herediano.

Cansado de los constantes dardos que ha recibido en las últimas semanas, Osses advirtió que no tolerará más ataques públicos del dirigente florense, quien también es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación.

¿Qué dijo Jafet Soto?

El jerarca florense viene señalando una supuesta persecución arbitral contra su equipo, y ya adelantó que buscará “meter presión” en los pasillos de la Federación. “Creo que estamos pagando el mes que Osses se fue al Mundial Sub-20 de Chile, y eso debemos verlo en el Comité Ejecutivo, indudablemente. Vamos a meter un poquito de presión al señor Osses. Él podrá decir: ‘¿Quién es Jafet?’ Aquí sí soy alguien“, disparó tras el duelo ante Cartaginés.

La escena se repitió luego de la victoria ante Sporting FC, donde el mandamás del Team reclamó un penal no sancionado y sugirió que hay miedo a que Herediano clasifique, insinuando intenciones deliberadas en las decisiones arbitrales.

Enrique Osses respondió con todo

El dirigente sudaericanon rompió el silencio en zona mixta del estadio Rafael Fello Meza, previo al encuentro entre Cartaginés y San Carlos, y no se guardó nada: “Es una injusticia y esto tiene que parar. Estoy sorprendido porque se dan felicitaciones de forma privada, pero hay amenazas y denuncias públicas, y yo no estoy conforme con eso, no estoy cómodo. Mañana tengo una reunión con el presidente de la Federación porque quiero saber el sentir del resto del Comité Ejecutivo”, aseguró, dando a entender que Osael Maroto, máximo directivo de la FCRF, tomará cartas en el asunto.

“La críticas se tienen que hacer donde corresponda, por lo que vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Ha habido amenazas de que en algún momento ya no voy a estar más acá, y eso no me parece correcto“, añadió el sucesor de Horacio Elizondo en la Comisión de Arbitraje.

“Si amenazas al presidente de la Comisión de Arbitraje, estás amenazando al presidente de la Federación y, fundamentalmente, a los árbitros. No me parece justo ni correcto”, sentenció Osses, terminando de desatar la guerra entre Jafet Soto y la dirigencia del fútbol costarricense.