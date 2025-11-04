Revés para Jafet Soto: se confirma la sanción que golpea a Herediano antes de jugarse la clasificación en el Apertura 2025

El panorama no mejora para el Club Sport Herediano. A pocos días de disputar los partidos decisivos que definirán su futuro en el Torneo de Apertura 2025, el equipo de Jafet Soto recibió una nueva noticia negativa.

El Tribunal Disciplinario confirmó una fuerte sanción económica contra la institución florense por reincidencia en faltas disciplinarias. Un golpe fuerte a las arcas del conjunto florense.

¿Por qué y de cuánto es la sanción a Herediano?

Pese al triunfo 0-1 frente a Sporting FC, que mantuvo vivas sus esperanzas de clasificación, el conjunto herediano fue castigado con una multa de ₡1.265.625, al haberse convertido en reincidente por quinta ocasión en lo que va del torneo.

Según el informe oficial, el castigo se impone debido a que, nuevamente, el árbitro del encuentro debió tomar medidas disciplinarias (tarjetas amarillas o rojas) contra cinco o más jugadores del mismo equipo durante un solo partido, lo cual constituye una infracción reiterada al reglamento.

Herediano venció el fin de semana pasado a Sporting FC. (Foto: Herediano)

El documento del Tribunal Disciplinario detalla: “Se sanciona al club con una multa de ₡1.265.625, al ser la quinta vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido, de conformidad con el artículo 41, inciso primero”.

Esta nueva sanción llega en un momento crítico para el “Team”, que lucha por meterse en zona de clasificación. Herediano se encuentra fuera de los puestos de semifinales y necesita sumar prácticamente todos los puntos restantes para no quedarse fuera de la lucha por el tricampeonato.

En lo que va del campeonato, el equipo ha sido uno de los más castigados por temas disciplinarios, algo que ha preocupado a su técnico y presidente, Jafet Soto, quien en las últimas semanas ya había advertido que debía “tomar medidas” dentro del plantel para corregir comportamientos y recuperar la competitividad.