La FIFA lo reconoce: Jafet Soto celebra la inesperada notificación que impacta de lleno en Saprissa

El reciente reconocimiento internacional a una joven promesa del fútbol costarricense ha puesto los reflectores sobre el Club Sport Herediano y, en especial, sobre la gestión de Jafet Soto.

Tras un movimiento que sorprendió al entorno de Saprissa, la apuesta del “Team” comienza a recibir validación desde la propia FIFA, generando conversación en el país y dejando claro que el club florense acertó al reforzarse con talento emergente.

La notificación que llegó desde la FIFA

La FIFA reconoció el talento costarricense al nombrar a Gabriel Sibaja como el mejor jugador del partido (MVP) en el empate (1-1) de Costa Rica frente a Emiratos Árabes Unidos en el arranque del Mundial Sub-17.

El joven futbolista de Herediano brilló con personalidad, determinación y gran influencia en el juego, destacando en un escenario de élite y reafirmando por qué es considerado una de las promesas más ilusionantes del país.

Gabriel Sibaja – MVP de Costa Rica en el Mundial Sub-17 ante Emiratos Árabes Unidos

Durante este primer encuentro en el Mundial Sub-17 Gabriel Sibaja disputó 89 minutos, tuvo 33 toques de pelota, 1 regate completado, 4 recuperaciones, 1 despeje, 1 intercepción y 75% de precisión en los pases que dio.

La historia tras su fichaje con Herediano

Hace unos días, Herediano había sacudido el mercado al confirmar la incorporación de los hermanos Gabriel Sibaja y Emmanuel Sibaja, movimiento que generó sorpresa en Tibás, ya que ambos futbolistas venían de formarse en las divisiones menores del Deportivo Saprissa.

Con esta apuesta, Herediano reafirmó su visión de futuro y su compromiso con potenciar talento joven, sumando a dos promesas que han venido destacando a nivel juvenil.

Además, de acuerdo con información por Tigo Sports, el presidente y técnico florense, Jafet Soto, fue pieza fundamental en esta operación, ofreciendo a cada uno de los gemelos un salario mensual de 480 mil colones. Por ende, terminaron por inclinarse con este proyecto, por encima del que le ofrecían en Saprissa.

El mensaje de Herediano para Gabriel Sibaja

El Club Sport Herediano no tardó en celebrar el brillante momento de Gabriel Sibaja, felicitándolo públicamente tras ser elegido como el MVP en el duelo entre Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos en el Mundial Sub-17.

Mensaje de Herediano para Gabriel Sibaja

“Felicidades, Gabriel! El florense Gabriel Sibaja fue seleccionado como el MVP del encuentro entre Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos en el Mundial Sub-17“, publicó Herediano en su cuenta oficial de X.

