Concacaf lo hace oficial: Alajuelense recibe la noticia que expone a Saprissa ante los ojos de Centroamérica

La discusión quedó zanjada. Liga Deportiva Alajuelense recibió la confirmación oficial de Concacaf que ordena definitivamente su palmarés internacional y cambia el panorama del fútbol costarricense a nivel regional. El ente rector del área reconoció que el club rojinegro suma 12 títulos internacionales oficiales, un aval institucional que pone punto final a años de debate.

Para la Liga, competir fuera de Costa Rica siempre fue parte de su identidad. Pero tan importante como ganar, ha sido que esos logros queden respaldados y certificados. Eso es precisamente lo que ocurrió ahora: Concacaf validó torneos que históricamente habían sido motivo de discusión y dejó establecida, sin interpretaciones, la cifra final.

La diferencia de Alajuelense con Saprissa

El contexto hace que el anuncio tenga todavía más peso. Hasta hace poco, Saprissa contaba con nueve títulos internacionales y se mantenía apenas a uno de Alajuelense, una diferencia mínima que alimentaba la comparación constante entre ambos clubes. Esa brecha se amplió recientemente cuando la Liga ganó la Copa Centroamericana, y ahora quedó definitivamente marcada.

Con la oficialización de dos torneos históricos, el Campeón Centroamericano de Concacaf de 1988 y el Zonal Centroamericano de 1992, Alajuelense llegó a 12 títulos internacionales reconocidos, sacando una ventaja clara y certificada sobre su máximo rival.

Alajuelense es el equipo de Costa Rica más ganador a nivel internacional.

El respaldo de Concacaf no llega aislado. Alajuelense es el único club costarricense que disputó cuatro finales internacionales consecutivas y el único tico que logró un tricampeonato internacional, marca vigente tras la Copa Centroamericana 2025. No son episodios puntuales: describen una constancia competitiva sostenida en distintas décadas.

La historia internacional rojinegra también está marcada por el pionerismo. Fue el primer club del país en disputar un torneo internacional (Copa Centroamericana y del Caribe 1959), el primero en ganar un título internacional (1961), el primero en jugar y ganar la Copa de Campeones (1971 y 1986), el primero en disputar una final interamericana (1987) y el primero en competir en un torneo sudamericano oficial (Copa Merconorte 2000). A esto se suma que es el club tico que más veces llegó a la final de la Copa de Campeones, con cinco apariciones.

El reconocimiento también alcanza al fútbol femenino. Desde la creación del plantel, Alajuelense amplió su huella internacional con los títulos UNCAF de 2022, 2023 y 2025, además de convertirse en el primer club de Centroamérica en participar en la Copa de Campeonas de Concacaf en 2024. Un detalle que refuerza que el éxito no es circunstancial, sino estructural.