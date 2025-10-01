Figura en Alajuelense y a La Sele: Joel Campbell le habló directo al Piojo Herrera con un mensaje que le mete miedo a Honduras y Nicaragua

Joel Campbell se convirtió en una de las figuras más determinantes para que Alajuelense consiguiera la clasificación a semifinales de la Copa Centroamericana 2025 tras marcar un golazo ante Motagua en la vuelta de los cuartos de final que sirvió para la remontada.

De pasar meses atrás con dudas sobre su futuro, el delantero encontró en este torneo el escenario ideal para reafirmar su vigencia y su peso en momentos clave, siendo pieza fundamental en la serie contra Motagua enviando un mensaje directo al Piojo Herrera en la Selección de Costa Rica.

¿Cuál fue el mensaje de Joel Campbell para Miguel Herrera en La Sele?

Con la convocatoria para los partidos eliminatorios ante Honduras y Nicaragua a la vuelta de la esquina, Joel Campbell no evadió el tema de la Selección y se muestra dispuesto a asumir el reto si recibe el llamado

“Yo hago mi trabajo, llevo bastante tiempo trabajando en silencio, tranquilo. Los que me conocen y los que están conmigo, saben todo lo que hago, soy un jugador más, saben que para mí siempre ha sido un orgullo representar a la Selección. Si me toca, obviamente lo daré todo, y si no, vamos a apoyar a los que estén”, compartió Joel Campbell.

Joel Campbell cerró sus declaraciones con un mensaje que resalta el valor del colectivo por encima de cualquier nombre propio. Para el delantero, la Selección Nacional es lo máximo que tiene Costa Rica como país y, por ello, debe estar siempre por encima de las individualidades.

¿Cuándo fue el último partido de Joel Campbell con La Sele?

El último partido de Joel Campbell con la Selección de Costa Rica fue el 19 de noviembre de 2024, en el empate 2-2 ante Panamá por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. En aquel encuentro, el delantero tuvo minutos importantes, aunque no alcanzaron para evitar la eliminación de la Tricolor en esa instancia.

Los números de Joel Campbell con La Sele

Joel Campbell acumula una destacada trayectoria con la Selección de Costa Rica, sumando un total de 148 partidos internacionales. En ese recorrido ha convertido 27 goles y ha brindado 29 asistencias, números que lo consolidan como uno de los futbolistas más influyentes de la Tricolor en la última década.

Joel Campbell con la Selección de Costa Rica

Dentro de esos encuentros se incluyen 41 partidos de clasificación mundialista, donde marcó 8 goles, además de 21 apariciones en la Copa Oro con 4 tantos y 6 asistencias. También ha tenido participación en dos Copas del Mundo y en Copa América.