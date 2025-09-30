Vuelve desde Europa: se confirma el regreso a La Sele que el Piojo Herrera mantenía oculto en Costa Rica

La Selección de Costa Rica recibirá un refuerzo procedente del fútbol europeo para los próximos juegos de Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 donde enfrentará a Nicaragua y Honduras. La noticia fue confirmada en las últimas horas, luego de que se mantuviera en reserva por parte del técnico Miguel “Piojo” Herrera.

ver también “Se perderá los partidos”: se confirma la baja en Costa Rica que el Piojo Herrera no quería escuchar para enfrentar a Honduras y Nicaragua

¿Cuál es el jugador que vuelve desde Europa para regresar con La Sele?

Se trata de Álvaro Zamora, quien vuelve a ser tomado en cuenta por la Selección de Costa Rica y estará disponible para los compromisos eliminatorios frente a Honduras y Nicaragua.

Desde su club, Académico de Viseu, confirmaron la convocatoria del jugador a la Selección de Costa Rica para los próximos partidos de las eliminatorias.

Publicidad

Publicidad

El extremo que ya ha tenido participación con la Tricolor, se convierte en una alternativa importante para el técnico, aportando desequilibrio y velocidad en la ofensiva tica.

Los números de Álvaro Zamora con La Sele

Álvaro Zamora ha disputado un total de 21 partidos oficiales con la Selección de Costa Rica, en los que ha logrado marcar 5 goles y repartir 2 asistencias. Su aporte se ha dado en diferentes competencias, mostrando regularidad y presencia en torneos de alto nivel tanto a nivel regional como internacional.

Publicidad

Dentro de sus actuaciones más destacadas, figuran los 4 encuentros de clasificación mundialista en los que anotó 2 goles, además de su participación en la Copa América, donde sumó 3 apariciones.

Publicidad

También dejó huella en la eliminatoria de la Copa Oro con 3 tantos en solo 2 partidos, confirmando su capacidad para responder en momentos clave y consolidándose como una opción ofensiva para la Tricolor.

Publicidad

Álvaro Zamora con la Selección de Costa Rica

¿Cuándo fue el último partido de Álvaro Zamora con la Selección de Costa Rica?

El último partido que disputó Álvaro Zamora con la Selección de Costa Rica fue en la Copa Oro 2025, cuando ingresó de cambio ante República Dominicana el 19 de junio, sumando un minuto en la victoria 2-1 de la Tricolor.

Publicidad

Publicidad

Posteriormente, el extremo no fue convocado para los primeros compromisos de la eliminatoria mundialista de septiembre, donde Costa Rica empató 1-1 contra Nicaragua y 3-3 frente a Haití.