Al Piojo Herrera le preguntaron por Creichel Pérez y cuestionó sin rodeos al Machillo Ramírez: “No hubiese tomado esa decisión”

El domingo 29 de septiembre, un escándalo sacudió a Liga Deportiva Alajuelense cuando cuatro jugadores del primer equipo, entre ellos Creichel Pérez y John Paul Ruiz, llegaron al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Turrúcares en un estado deplorable, luego de haber pasado la noche en un bar.

Ante este comportamiento, el entrenador Óscar “Machillo” Ramírez no dudó en tomar medidas drásticas: los jugadores fueron apartados de la convocatoria para el partido contra Motagua por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

¿Qué pasará con Creichel Pérez y compañía?

El club actuó con rapidez ante la indisciplina, enviando un mensaje claro de que no toleraría este tipo de comportamientos. Al regreso de la delegación rojinegra al país, los cuatro jugadores tendrán una reunión cara a cara con Machillo Ramírez, quien definirá las sanciones.

Creichel Pérez cometió un grave error (LDA).

Los castigos podrían incluir desde multas económicas hasta la posible rescisión de contratos, dependiendo de la postura del cuerpo técnico. Sea cual sea la decisión final, Machillo Ramírez contará con el apoyo total de la directiva rojinegra.

Herrera no ocultó su desacuerdo con Machillo Ramírez

Lo que sorprendió a muchos fue que este escándalo no afectó la convocatoria de Creichel Pérez a la Selección Nacional de Costa Rica. A pesar de la polémica, el joven volante de 20 años fue incluido en la lista para el microciclo que se llevará a cabo entre el 1 y el 4 de octubre.

El entrenador de la Tricolor, Miguel “Piojo” Herrera, fue consultado sobre el incidente y, para sorpresa de muchos, no solo justificó el llamado de Creichel a la Selección, sino que también cuestionó abiertamente la decisión de Machillo Ramírez.

Miguel Herrera no hubiera apartado a Creichel Pérez de su equipo (FCRF).

“Estos días hablaré con la dirigencia de Alajuelense para ver bien qué fue lo que pasó, en mi caso no afectaría el planteamiento de un equipo como castigo, sino más bien le tocaría el bolsillo. Respeto la decisión del ‘Machillo’ pero en mi caso no hubiese tomado esa decisión en un partido tan importante“, sentenció Herrera en declaraciones para Teletica Radio y 120 Minutos.

“Son errores que los van a marcar si continúan teniendo este tipo de situaciones indisciplinarias, que podrían terminar con su carrera, no estamos hablando de un partido”, añadió el técnico de la Selección.

Mientras tanto, Creichel Pérez se ha mostrado como el único de los involucrados dispuesto a asumir la responsabilidad por lo sucedido. A través de sus historias de Instagram, el volante compartió un mensaje claro: “Es de valientes aceptar los errores cometidos. Hoy solo quiero pedir una disculpa a las personas que confiaron en mí…”.