Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

“Por eso estamos donde estamos”: figura de Costa Rica se diferencia del Piojo Herrera y destapa una interna del camerino de La Sele

Una de las figuras del seleccionado tico no tuvo duda al diferenciarse del Piojo Herrera tras la derrota.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El DT recibió una contradicción.
© RRSSEl DT recibió una contradicción.

La Selección de Costa Rica perdió contra Haití por 1-0 y desperdició la oportunidad de subir al primer lugar del Grupo C. Con esta derrota, la clasificación al Mundial 2026 corre un gran peligro. Tal es así que no será suficiente con una victoria ante Honduras.

Luego del partido, Miguel Herrera intentó explicar que la diferencia en el resultado final se dio por la efectividad de Haití. Comentó que sus dirigidos no tuvieron puntería a la hora de concretar las jugadas, a pesar de las ocasiones generadas.

Tuvimos seis opciones claras y ellos una. Ellos la metieron, nosotros no. Hay que jugar el último partido. No tuvimos puntería hoy, pero debemos ganarle a Honduras. Sin eso no hay nada que discutir”, dijo el Piojo Herrera en conferencia de prensa.

“Pésimas noticias”: confirman la lesión que sacude a toda Costa Rica antes de jugarse la última ficha al Mundial 2026 contra Honduras

ver también

“Pésimas noticias”: confirman la lesión que sacude a toda Costa Rica antes de jugarse la última ficha al Mundial 2026 contra Honduras

El que no compartió lo que dijo el Piojo y se diferenció de sus declaraciones fue Orlando Galo, quien hizo una dura autocrítica después de la derrota contra Haití. El mediocampista, además, confesó lo que pasó después del primer tiempo dentro del camerino.

Orlando Galo se diferencia del Piojo Herrera tras la derrota contra Haití

Ya no hacemos nada con lamentar que no entró la bola. El partido finalizó, debemos lavarnos la cara y aguantar. Hemos cometido errores, por eso estamos donde estamos y tenemos que levantarnos”, aseguró el futbolista de La Sele.

No sólo dijo eso, sino que también reveló lo que pasó luego del primer tiempo: “El cuerpo técnico y los jugadores llegamos molestos al camerino, en el medio tiempo estábamos molestos. No se dio el marcador, queríamos los 3 puntos, luego intentamos buscar un punto, pero somos conscientes de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer”.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Piojo Herrera sufre con posible lesión de una pieza clave
Costa Rica

Piojo Herrera sufre con posible lesión de una pieza clave

Entre Messi, Luis Díaz y Valverde: Orlando Galo irrumpe en la élite
Costa Rica

Entre Messi, Luis Díaz y Valverde: Orlando Galo irrumpe en la élite

Mientras Orlando Galo y Anthony Contreras son campeones en Europa, su club podría estar al borde de desaparecer
Costa Rica

Mientras Orlando Galo y Anthony Contreras son campeones en Europa, su club podría estar al borde de desaparecer

Jeaustin Campos lo marginó, llegó como figura a su siguiente equipo y ahora salió por la puerta de atrás
Honduras

Jeaustin Campos lo marginó, llegó como figura a su siguiente equipo y ahora salió por la puerta de atrás

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo