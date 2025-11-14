La Selección de Costa Rica perdió contra Haití por 1-0 y desperdició la oportunidad de subir al primer lugar del Grupo C. Con esta derrota, la clasificación al Mundial 2026 corre un gran peligro. Tal es así que no será suficiente con una victoria ante Honduras.

Luego del partido, Miguel Herrera intentó explicar que la diferencia en el resultado final se dio por la efectividad de Haití. Comentó que sus dirigidos no tuvieron puntería a la hora de concretar las jugadas, a pesar de las ocasiones generadas.

“Tuvimos seis opciones claras y ellos una. Ellos la metieron, nosotros no. Hay que jugar el último partido. No tuvimos puntería hoy, pero debemos ganarle a Honduras. Sin eso no hay nada que discutir”, dijo el Piojo Herrera en conferencia de prensa.

El que no compartió lo que dijo el Piojo y se diferenció de sus declaraciones fue Orlando Galo, quien hizo una dura autocrítica después de la derrota contra Haití. El mediocampista, además, confesó lo que pasó después del primer tiempo dentro del camerino.

Orlando Galo se diferencia del Piojo Herrera tras la derrota contra Haití

“Ya no hacemos nada con lamentar que no entró la bola. El partido finalizó, debemos lavarnos la cara y aguantar. Hemos cometido errores, por eso estamos donde estamos y tenemos que levantarnos”, aseguró el futbolista de La Sele.

No sólo dijo eso, sino que también reveló lo que pasó luego del primer tiempo: “El cuerpo técnico y los jugadores llegamos molestos al camerino, en el medio tiempo estábamos molestos. No se dio el marcador, queríamos los 3 puntos, luego intentamos buscar un punto, pero somos conscientes de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer”.

