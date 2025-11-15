“Todo se paga”: Keylor Navas recibe la sentencia más dolorosa mientras Costa Rica agoniza rumbo al Mundial 2026

La historia entre Keylor Navas y Newell’s Old Boys quedó atrás hace meses, pero en Rosario no están ni cerca de olvidarlo. El guardameta costarricense llegó a Argentina a inicios del 2025, tras más de medio año sin actividad, y en cuestión de semanas se transformó en capitán, referente y salvavidas de un equipo hundido en una crisis deportiva e institucional que lo tenía coqueteando peligrosamente con el descenso.

Gracias a la jerarquía del ex Real Madrid y bajo su liderazgo, el equipo salió de terapia intensiva. Pero cuando parecía que Keylor iba camino a convertirse en un símbolo rojinegro, tomó una decisión que quebró todo: rescindió su contrato a mitad de temporada para firmar con Pumas de la UNAM, abruptamente y sin aviso previo. Desde entonces, para un sector de la hinchada, se convirtió en un traidor.

“El karma llega”

El viernes, el medio argentino La Capital publicó un artículo titulado “El arquero estrella que se fue de Newell’s por su selección y hoy sufre para llegar al Mundial“, donde recordó que una de las razones que motivaron la salida intempestiva del tico fue su deseo de estar más cerca de la Selección de Costa Rica, pensando en el Mundial 2026.

Pero la cita mundialista luce hoy más lejana que nunca para el guardameta: tras la caída por 1-0 ante Haití, La Sele quedó al borde del abismo y con un pie fuera de la Copa del Mundo. El artículo reactivó el enojo de muchos hinchas leprosos, que en redes sociales no dudaron en señalar que Keylor está pagando el precio de cómo dejó al club.

En los comentarios abundaban frases como: “Karma se llama”, “Todo se paga”, “Todo vuelve”, “La maldición…”, “Hay que desconfiar de los que se persignan tanto… agua y ajo”, “Qué rápido dio vuelta la vida”, “Ojalá queden afuera… se portó mal e hizo mal las cosas”. Otros, en cambio, eligieron agradecerle por las atajadas decisivas que ayudaron al equipo a escapar del descenso, aun si su salida dejó heridas abiertas

Costa Rica no ve la luz

Mientras tanto, el deseo de ese sector de la afición rosarina está cerca de cumplirse: Costa Rica agoniza rumbo al Mundial 2026. Con Keylor Navas como capitán a sus 38 años, la Tricolor necesita un milagro absoluto en la última jornada de las Eliminatorias Concacaf.

No solo está obligada a vencer a Honduras en San José, sino que también debe rezar para que la Nicaragua del “Fantasma” Figueroa vuelva a dar un batacazo y le impida a Haití sumar tres puntos.