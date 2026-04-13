Mientras Paté Centeno suena para asumir en un rival directo de San Carlos, su hijo lanza un mensaje claro sobre su futuro

En las últimas horas, el fútbol costarricense se vio asaltado por una noticia que se expandió con la velocidad de la pólvora en las redes sociales: Walter “Paté” Centeno cambiaría de equipo al término del Torneo Clausura 2026.

Según la información revelada por el periodista Adrián “El Cazador” Barboza, el histórico ex futbolista y actual entrenador de la AD San Carlos tendría listo un drástico cambio latitudinal, dejando la norteña Ciudad Quesada para aterrizar en el sur del país.

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“Walter Centeno será el técnico de Pérez Zeledón el próximo torneo”, sentenció a través de X (ex Twitter) el también comunicador Eric Gassman, haciéndose eco de la primicia de su colega.

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¿Paté a Pérez Zeledón? Su hijo ya lo sabe

Ante este agitado panorama, Walter Centeno Salas, el joven hijo de “Paté”, apareció en su propia cuenta de X para frenar en seco las especulaciones con un mensaje terminante sobre el futuro de su progenitor. Solo necesitó dos palabras: “Mas falso…”, escribió.

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De esta manera, queda clarísimo que, por ahora al menos, el destino del gran referente del Deportivo Saprissa no estará en el Valle del General. Mientras tanto, Paté se mantiene totalmente enfocado en la recta final del actual certamen.

¿Cómo marcha San Carlos?

Los Toros del Norte se fueron cayendo a pedazos tras un arranque apabullante. Tanto es así que ayer los dirigidos por Centeno jugaron una verdadera final por el no descenso frente al débil Guadalupe FC.

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Gracias a una cómoda victoria por 4-0 conseguida en casa, San Carlos se sacudió el fantasma del descenso y vuelve a ilusionarse con meterse a la fiesta grande en las últimas tres fechas. Al equipo le quedan 3 partidos por delante y, con 20 puntos en la tabla, se ubica a solo 2 unidades de darle caza a la Liga Deportiva Alajuelense.

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En síntesis

Se especuló que Paté Centeno dirigiría al Pérez Zeledón, pero su hijo frenó la noticia calificándola de falsa.

San Carlos aplastó 4-0 a Guadalupe para olvidarse definitivamente de la zona de descenso.

Los Toros del Norte reviven en el torneo y quedan a solo 2 puntos de Alajuelense, con 9 puntos aún en disputa.