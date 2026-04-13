Saprissa en alerta para el clásico con Alajuelense: Hernán Medford recibe la notificación que puede terminar en una sanción

El Deportivo Saprissa de Hernán Medford no pudo en casa (1-2) ante Liberia en la jornada 15 del Torneo Clausura 2026.

Los de Tibás se mantienen en la segunda posición luego de 15 jornadas con 27 puntos, luego de 8 victorias, 3 empates y 4 derrotas.

Sobre este escenario, justo antes de enfrentar a Alajuelense, el DT morado recibió una notificación que puede terminar con una sanción para el equipo.

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¿Por qué Saprissa está en alerta antes del clásico ante Alajuelense?

A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular, Saprissa aún se encuentra por debajo del mínimo requerido por la regla Sub-21 (tiene 1007), debiendo 193 minutos para alcanzar los 1.200 establecidos.

En el encuentro contra Liberia, para cumplir con esta regla, solo vio minutos el guardameta Abraham Madriz, disputando los 90 minutos. Así como también lo hizo la jornada anterior ante Pérez Zeledón.

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Con este escenario, Saprissa tiene por delante tres partidos clave para cumplir con la regla Sub-21 y saldar los 193 minutos que aún debe. Le quedará enfrentar a Alajuelense en el clásico, Guadalupe y Puntarenas.

Claves de la regla Sub-21

La regla Sub-21 exige que cada club sume un mínimo de minutos con jugadores jóvenes durante la fase regular del torneo. La idea es darle más participación a futbolistas en proceso de formación y fomentar el desarrollo de talento nacional.

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Eso sí, no todos los minutos valen lo mismo. Los jugadores nacidos en 2007, 2008, 2009 y 2010 contabilizan un 125%; los nacidos en 2005 y 2006 suman el 100%; y los nacidos en 2004 apenas cuentan un 50%. Por eso, mientras más joven sea el futbolista, mayor es su aporte al cumplimiento de la norma.

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Además, en cada partido solo se pueden contabilizar hasta 180 minutos Sub-21. Si al finalizar la fase regular un equipo no alcanza el total exigido, recibe una sanción de tres puntos, lo que puede afectar seriamente su posición en la tabla.

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