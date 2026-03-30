Escándalo en Saprissa: esposa de David Guzmán le tira con todo al hijo de Paté Centeno por una polémica frase

El ambiente en Deportivo Saprissa se calentó fuera de la cancha y el foco pasó de lo futbolístico a un cruce que generó ruido en todo el entorno morado. Una frase lanzada en televisión encendió la mecha y terminó desatando una fuerte reacción que involucró a dos apellidos pesados dentro de la historia del club. .

Todo comenzó en el programa Teléfono Rojo, conducido por Josué Quesada, donde Wálter Centeno Jr., hijo del histórico “Paté” Centeno, dejó una declaración que no pasó desapercibida. El joven aseguró que David Guzmán no podía usar la camiseta número 8 de Saprissa, un dorsal cargado de historia y estrechamente ligado a la figura de su padre. La frase tocó una fibra sensible en el entorno morado y generó reacciones inmediatas.

La respuesta más fuerte llegó desde el círculo íntimo del mediocampista. Stacy Montero, esposa de David Guzmán, utilizó sus redes sociales para responder sin filtros a los dichos de Centeno Jr. A través de varias historias en Instagram, lanzó mensajes directos y cargados de enojo, dejando en evidencia que la situación trascendió lo deportivo.

¿Qué contestó Stacy Montero al hijo de Centeno?

“El papá pudo haber sido lo que quiso y se le respeta, pero está más que claro que el respeto y los valores Jr no los conoce. Por favor ayuden al muchacho. Y tanto que pasa viéndonos en el club morado y nunca me dice nada, entonces?”, escribió, cuestionando tanto las formas como el contenido de las declaraciones. Sus palabras marcaron un tono fuerte que rápidamente se viralizó entre los aficionados.

La publicación de la esposa de David Guzmán.

La tensión no se quedó ahí. Montero también hizo referencia a situaciones personales que, según su versión, venían de antes. “Tan pendientes que pasa de nosotros. Ahora entiendo sus risas sarcásticas para con nosotros (incluyendo mis hijos niños). Cuidado!!”, agregó, elevando aún más el conflicto y llevándolo a un plano más íntimo.

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Además, defendió con firmeza el derecho de Guzmán a portar la camiseta número 8, recordando el momento en que el jugador volvió al club y decidió asumir ese dorsal. “Con carácter, respeto, orgullo y huevos se la puso, porque podrán decir lo que quieran pero el amor por los colores nunca le ha faltado, ni con el 20 y menos con la 8”, afirmó. Incluso, dejó una última frase que sumó más tensión: “Ya una vez lo sacaron del club morado porque ahí estamos las familias”.

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Así, una discusión que comenzó con una opinión sobre un número terminó convirtiéndose en un escándalo que sacude el entorno de Saprissa. Entre historia, legado y sentimientos personales, el cruce entre la familia Guzmán y el apellido Centeno reabre un debate que, en el fútbol costarricense, siempre genera polémica: quién tiene derecho a representar los símbolos más pesados de un club.

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Datos Claves

Wálter Centeno Jr. afirmó que el jugador David Guzmán no debería usar el dorsal número 8.

afirmó que el jugador David Guzmán no debería usar el dorsal número 8. La esposa de David Guzmán , Stacy Montero, publicó una respuesta crítica en sus redes sociales.

, Stacy Montero, publicó una respuesta crítica en sus redes sociales. El conflicto entre los allegados de David Guzmán y Centeno surgió en el programa Teléfono Rojo.