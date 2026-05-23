La gerencia deportiva de Saprissa cerró a su primer refuerzo para la próxima temporada, donde la presión por levantar la estrella 41 será inmensa.

La Liga Deportiva Alajuelense lo tenía en el radar para este mercado de fichajes, pero finalmente el uniforme que defenderá en el Torneo Apertura 2026 será el del club de sus amores, el Deportivo Saprissa.

Estamos hablando de Andrey Soto, extremo de 23 años que este mismo sábado pasó de ser jugador de Municipal Pérez Zeledón a convertirse en flamante refuerzo del equipo que dirige Hernán Medford.

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“Andrey Soto es nuevo jugador del Saprissa”

La noticia fue adelantada por el periodista Kevin Jiménez, quien anunció en sus redes sociales: “Andrey Soto es nuevo jugador del Deportivo Saprissa por 2 años, ya firmó su contrato y será presentado próximamente”.

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Así, se puede afirmar que la gestión deportiva de Erick Lonnis cerró a su primer refuerzo para la próxima temporada, donde la presión por levantar la estrella 41 tras dos años de sequía será más intensa que nunca en San Juan de Tibás.

El camino de Andrey Soto

El oriundo de Quesada hizo historia en su debut profesional el 2 de septiembre de 2018 frente a Guadalupe F.C. Con tan solo 15 años de edad, se convirtió en ese momento en el segundo jugador más joven en debutar en la máxima categoría del fútbol de Costa Rica. Se mantuvo varios años en el club norteño, hasta que en 2024 se oficializó su llegada a Herediano, a préstamo por un año.

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Soto debutó en primera división con 15 años, 4 meses y 25 días (Diario Extra).

Tras finalizar su cesión con el Team y su vínculo previo con los norteños, a principios de 2026 se integró a las filas de los “Guerreros del Sur”. En este club ha venido sumando bastantes minutos y regularidad durante el Torneo Clausura 2026, donde registró dos goles y una asistencia en 18 partidos jugados, lo que lo puso nuevamente en el radar de los equipos grandes.

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Andrey Soto se reencontró con su mejor versión en Pérez Zeledón (Instagram).

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Además, su consolidación en el Valle del General le abrió las puertas de la Selección de Costa Rica: a principios de este año recibió su primera convocatoria a la Tricolor, donde tuvo su debut en el empate 2-2 ante Jordania y luego sumó minutos en la dolorosa goleada ante Irán.

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El atacante debutó con el uniforme patrio en el empate ante Jordania (Instagram).

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Andrey también formó parte del último microciclo de La Sele liderado por Fernando Batista, aunque no terminó siendo convocado para los amistosos ante Inglaterra y Colombia.

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En síntesis