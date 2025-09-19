Es tendencia:
Mientras Kenneth Vargas ganaba 13 mil dólares por mes en Europa, esto le pagará Jafet Soto para que sea figura de Herediano

Con la intensión de reforzarse con jerarquía, Jafet Soto y Herediano hicieron un gran esfuerzo económico por Kenneth Vargas.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Kenneth Vargas ganará un importante salario en Herediano. (Foto: Herediano)
El regreso de Kenneth Vargas al fútbol costarricense se convirtió en una de las noticias más fuertes del actual mercado. Tras su paso por el Heart of Midlothian de Escocia, donde disputó la temporada pasada, el atacante decidió volver al Club Sport Herediano, equipo en el que se formó y que ahora lo recibe como uno de sus principales refuerzos para el Apertura 2025.

La expectativa en la afición florense es alta: Vargas dejó una buena imagen en Europa, llegando a sumar minutos en la Premiership escocesa y en competiciones internacionales. Sin embargo, la falta de regularidad terminó inclinando la balanza para que regresara al país con el objetivo de relanzar su carrera y convertirse en pieza clave del proyecto que lidera Jafet Soto desde la presidencia.

¿Cuánto va a cobrar Kenneth Vargas en Herediano?

En el plano económico también hubo un movimiento importante. Durante su etapa en Escocia, Kenneth Vargas percibía un salario cercano a los 13 mil dólares mensuales. Según información confirmada por Fútbol Centroamérica, Herediano decidió mantenerle exactamente la misma cifra hasta final de año, en un esfuerzo por asegurarle estabilidad y motivación en este nuevo capítulo.

El acuerdo refleja la apuesta del club florense por colocar a Vargas en el centro de su plan deportivo, con la expectativa de que su aporte ofensivo sea determinante en la búsqueda del título.

Kenneth Vargas mentedrá su salario en Herediano. (Foto: Getty Images)

Para el jugador, representa la oportunidad de retomar confianza en un entorno que conoce bien, con condiciones económicas similares a las que disfrutaba en Europa.

Hearts dijo basta: revelan el problema de Kenneth Vargas en Escocia que forzó su regreso a Herediano

Hearts dijo basta: revelan el problema de Kenneth Vargas en Escocia que forzó su regreso a Herediano

Con este movimiento, Herediano no solo refuerza su plantel con un futbolista de proyección internacional, sino que también envía un mensaje claro: está dispuesto a invertir fuerte para quedarse con el tricampeonato.

