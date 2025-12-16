Mientras Saprissa recibe la mejor noticia sobre Mariano Torres, Machillo Ramírez sufre un duro revés con Joel Campbell: “No lo veo”

Vladimir Quesada tomó un riesgo enorme al dejar fuera de la convocatoria a Mariano Torres para el partido de vuelta de la semifinal del Torneo Apertura 2025 entre Deportivo Saprissa y Cartaginés.

Afortunadamente para los morados, la apuesta salió exactamente como lo planeó el entrenador: el Monstruo ganó 2-1 en La Cueva y, con un global de 4-1, selló su clasificación a la final ante Liga Deportiva Alajuelense. Además, al no sumar minutos, el capitán morado pudo aprovechar un descanso clave para recuperarse de la molestia que arrastraba y lo había obligado a salir a comienzos del segundo tiempo en el duelo de ida.

ver también Rumbo a La Sele: Andrés Carevic deja Cartaginés y se revela el giro inesperado de su futuro en Costa Rica

“Mariano Torres está para jugar”

Ahora, en Tibás se confirmó la noticia que todos querían escuchar: Mariano Torres está mucho mejor y tiene grandes chances de ser titular en el primer partido de la serie final.

Mariano Torres se recuperó de su lesión (Foto: Saprissa).

Así lo adelantó el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos: “Mariano Torres está para jugar mañana. Podría ser incluso de la partida, lo van a definir hoy en el entrenamiento, pero parece que puede jugar de inicio”, aseguró.

“Joel Campbell es duda”

Del otro lado, el panorama no es tan alentador. Si bien la Liga Deportiva Alajuelense llega en un gran momento y aparece como favorita, al menos desde lo futbolístico, Óscar “Machillo” Ramírez sabe que la presencia de Joel Campbell en Tibás está lejos de estar asegurada. El delantero de 33 años salió a los 52 minutos de la semifinal de vuelta ante Municipal Liberia con una molestia física y su evolución genera dudas.

Publicidad

Publicidad

Joel Campbell podría no estar en La Cueva (Foto: LDA)

“Joel Campbell es duda porque salió con molestia. Vamos a ver cómo evoluciona y si puede estar al menos en el banquillo; de titular no lo veo. No creo que se recupere tan rápido para ser titular”, opinó Jiménez sobre el caso del ex Arsenal.

Publicidad

ver también “Pesos pesados”: José Giacone aún no aterriza en Herediano y ya tiene un plan para seguir la limpieza de Jafet Soto

¿Cuándo se juega la final de ida?

La final de ida del Torneo Apertura 2025 se disputará este miércoles 17 de diciembre, cuando la Liga Deportiva Alajuelense de Machillo Ramírez visite al Saprissa de Vladimir Quesada en La Cueva, desde las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica). La revancha tendrá lugar el domingo 20 en el estadio Alejandro Morera Soto, fortaleza de los manudos, que quieren rematar el campeonato sin tener que recurrir a la gran final.