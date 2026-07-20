Adiós a Costa Rica: José Saturnino Cardozo confirma su próximo destino tras salir de Liberia

José Saturnino Cardozo se despidió con un mensaje cargado de afecto para el fútbol de Costa Rica.

El descenso administrativo de Municipal Liberia sacudió por completo los planes de José Saturnino Cardozo, el entrenador paraguayo que había llevado a los pamperos a disputar las semifinales de los últimos dos campeonatos costarricenses.

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Mientras sus dirigidos comenzaron a emprender el éxodo hacia nuevos destinos, el “Diablo Mayor” también llegó a un acuerdo para desvincularse de la institución guanacasteca y quedó como agente libre de cara a la nueva temporada.

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Después de cerrar su etapa en Liberia, Cardozo se concentró en sus tareas como comentarista del Mundial 2026 para la cadena Fox. Allí permaneció durante el desarrollo del torneo y, con la consagración de España ya consumada, confirmó cuál será su próximo paso.

José Saturnino Cardozo pone rumbo a México (ADM Liberia).

Cardozo confirmó que regresará a México

“He sido un hombre feliz acá en Costa Rica, los voy a extrañar mucho, muchas gracias”, expresó Cardozo al despedirse del país en el que dirigió durante el último año y medio.

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Saturnino no tiene claro cuál será su próximo equipo (ADM Liberia)

El entrenador de 55 años confirmó que este jueves viajará hacia México, después de cerrar su etapa en Liberia con una campaña en la que volvió a quedar entre los mejores cuatro equipos de la Liga Promérica.

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¿Cuál será su próximo equipo?

Cardozo todavía no definió cuál será su próximo equipo, aunque su mensaje tuvo tono de despedida para el fútbol tico. Meses atrás, su representante había confirmado que manejaba propuestas concretas de la Liga MX, donde es considerado un ídolo de Deportivo Toluca.

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El técnico también había recibido sondeos desde su natal Paraguay, por lo que todavía deberá analizar las opciones antes de definir su próximo desafío. Por el momento, lo único confirmado es su regreso a México y una despedida que parece cerrar, al menos por ahora, su etapa en el fútbol costarricense.