Fue campeón en Herediano, sonó para Alajuelense y ahora fichó por un rival directo de la Liga: “Bienvenido”

Por primera vez en su carrera a nivel clubes, el futbolista de 30 años jugará fuera de Costa Rica.

La búsqueda de defensores centrales protagonizada semanas atrás por Liga Deportiva Alajuelense acercó varios nombres al entorno rojinegro. Sin embargo, los elegidos para reemplazar a los lesionados Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos fueron otros dos juveniles de la casa: Farbod Samadian y Daniel Chacón, junto a Yeison Molina, procedente de Municipal Liberia.

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Molina llegó antes de la debacle del club pampero, que inició con la detención de su expresidente, Wilder Eusse, por aparentes vínculos con el narcotráfico, y siguió con la quita de la licencia al equipo para competir en la Primera División por parte de la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol).

Como resultado de esa crisis, varios futbolistas se desvincularon de Liberia. Uno de ellos es el zaguero Cristian Reyes, quien sonó como un plan B tras la negativa de Fernán Faerron a la Liga. Aunque a los pocos días de sumarse Guadalupe FC para disputar el repechaje con Escorpiones, se confirmó que la deuda millonaria de los guadalupanos con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no les permitía pujar por la permanencia.

Cristian Reyes ficha por un rival de Alajuelense

Tras este bochorno, Reyes finalizó su vínculo con Guadalupe y terminó fichando por Diriangén de Nicaragua. La escuadra nicaragüense será rival de la Liga en la Copa Centroamericana de la Concacaf, concretamente en la segunda fecha del Grupo A programada para el martes 4 de agosto.

ver también Ascenso sin repechaje: Escorpiones sube a Primera División tras la tajante decisión de la Fedefútbol contra Guadalupe

Los diriambinos confirmaron mediante redes sociales que llegaron a un acuerdo con el defensa “para que se una al club por el próximo año. Reyes, de vasta experiencia en el fútbol internacional y nuestra selección nacional, llega procedente de Municipal Liberia de Costa Rica. ¡Bienvenido al Cacique, Cristian!“.

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Formando en el equipo de Ciudad Blanca, el futbolista de 30 años pasó por Guanacasteca, Pérez Zeledón y Club Sport Herediano, donde conquistó una Liga Concacaf, hasta ahora el único cetro internacional de los florenses, dos campeonatos nacionales, los Apertura 2018 y 2019, y una Supercopa.

(Foto: Diriangén)

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Diriangén será el quinto club de su carrera y allí tendrá como entrenador al costarricense Alexander Vargas, quien viene de proclamarse subcampeón del Clausura 2026 ante Real Estelí en los penales tras finalizar arriba de su archirrival en la tabla de posiciones y en la acumulada.