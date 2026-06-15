Yeltsin Tejeda no irá al Inter San Carlos y ya firmó con su nuevo equipo en Costa Rica

Después de ser dado de baja en Herediano, Tejeda ya se sumó a su nuevo club de la Liga Promérica.

Yeltsin Tejeda finalmente no será refuerzo del Inter San Carlos como se había rumoreado días atrás. El ex Saprissa que fue dado de baja del Club Sport Herediano era del interés del nuevo equipo de la Liga Promérica, pero ahora tendrá otro rumbo.

El mundialista con La Sele en Brasil 2014, en Rusia 2018 y Qatar 2022 tendrá nuevo equipo en el campeonato nacional. Después de sus experiencias en dos grandes como el Monstruo y el Team, ahora se sumará a uno de los equipos más jóvenes de la máxima categoría.

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Yeltsin Tejeda es nuevo jugador de Puntarenas

Este domingo, a través de una conferencia de prensa, Puntarenas presentó a Yeltsin Tejeda como su nuevo jugador. Además, también anunciaron las contrataciones de Walter Cortés (ex Herediano), el panameño Vladimir Edghill y la renovación de Ulises Segura.

Foto de Kevin Jiménez.

Se creía que la llegada de Joel Campbell a Inter San Carlos iba a ser un factor fundamental para el fichaje de Tejeda, pero finalmente no ocurrió. El futbolista decidió mudarse al equipo porteño para volver a tener el ruedo que perdió en la última temporada.

En la 2025-2026, Tejeda sumó apenas 368 minutos con la camiseta del Herediano. Fueron cinco partidos en el Apertura, cuatro en el Clausura y dos en el Torneo de Copa. En total, estuvo en 11 encuentros durante toda la temporada. Lo más llamativo es que no tuvo lesiones. No fue tenido en cuenta.

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Ahora, en su nuevo equipo, buscará sumar los minutos que le permitan ser protagonista nuevamente en el campeonato nacional. El mediocampista de 34 años será dirigido por César Alpízar, quien fue muy discutido por los aficionados en la última campaña.

En resumen

Yeltsin Tejeda es nuevo jugador de Puntarenas tras ser dado de baja por Herediano.

es nuevo jugador de Puntarenas tras ser dado de baja por Herediano. El mediocampista firmó con el equipo porteño luego de disputar solo 11 partidos en la temporada.

en la temporada. El club Puntarenas también anunció la contratación del jugador panameño Vladimir Edghill y Walter Cortés, ex Herediano.