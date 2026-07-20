A Luis Paradela le preguntaron si quiere volver al extranjero y su respuesta no pasará desapercibida en Saprissa

El extremo de Saprissa dejó una frase contundente sobre su futuro durante la gala de los premios Unaut.

Este lunes por la noche, Luis Paradela fue uno de los ganadores que tuvo Deportivo Saprissa en la gala de los Premios Unafut 2025/2026.

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El delantero cubano se quedó con el galardón al mejor gol del Torneo Clausura 2026 por el tanto de chilena que le marcó a Guadalupe FC el 23 de abril. Aquella noche, los morados se impusieron 5-0 y para el ex Santos de Guápiles implicó la segunda anotación en su cuenta personal.

Por mala suerte para las aspiraciones de la “S”, Paradela se lesionó, perdiéndose la fase final del torneo. Sin embargo, logró ponerse a punto físicamente en la pretemporada y en zona mixta le prometió al saprissismo que ofrecerá “lo mejor” este semestre gracias a que pudo prepararse de la mejor manera.

(Foto: UNAFUT)

Teniendo en cuenta el gran rendimiento que ha ofrecido en el pasado —con 25 goles y 10 asistencias en 92 partidos— y su margen de mejora a los 29 años, que todavía le puede permitir sumar una nueva aventura en el extranjero, al extremo le preguntaron si desea volver a salir. Y su respuesta fue tajante.

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Luis Paradela quiere seguir en Saprissa

“Sí, uno obviamente se queda con ese sinsabor de que siempre se puede dar más. Por cosas extracancha, pues desgraciadamente no pude, pero como siempre he dicho: regresar a casa es lo mejor que le puede pasar a alguien”, afirmó Paradela cuando le preguntaron por su paso por Universitatea Craiova de Rumania.

Pero su ambición es seguir regalándole alegrías a la afición morada: “Por el momento estoy feliz y contento aquí. Me siento muy bien aquí en Saprissa, estoy en mi casa, y por el momento no he pensado en eso”, respondió el nacido en Calimete, ante la consulta de si está pensando en regresar al exterior.

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Justo cuando estaba en un buen nivel, Paradela sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado interior y del menisco de la rodilla izquierda que tiró abajo la decisión de los rumanos de ejecutar la opción de compra de su ficha, incluida en el préstamo, y debió regresar a Tibás. Desde entonces, acumula 5 goles y 2 asistencias en 19 apariciones.

En representación de Saprissa, el lateral derecho Kenay Myrie, ahora en FC Copenhague, y el portero Abraham Madriz también fueron distinguidos, pero como los mejores juveniles Sub-21 de los últimos dos campeonatos nacionales.