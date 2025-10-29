“Se sabrá”: desde el entorno de Jeaustin Campos le envían un guiño al Saprissa que pone en alerta a Costa Rica

El nombre de Jeaustin Campos vuelve a sonar con fuerza en el ambiente futbolístico costarricense, y cualquier gesto que lo acerque al Deportivo Saprissa genera inmediata expectativa y análisis.

Desde su entorno en el Real España ha surgido un guiño que, aunque sutil, despierta inquietud y emoción en partes iguales, pues no se trata de cualquier entrenador: estamos hablando del técnico más ganador en la historia morada.

Un guiño al Saprissa desde el entorno de Jeaustin Campos

En relación con la posibilidad de regresar al Deportivo Saprissa junto a Jeaustin Campos, su asistente Hugo Viegas manifestó gran respeto por el actual cuerpo técnico encabezado por Vladimir Quesada, a quien considera no solo un excelente profesional, sino también un gran amigo.

“Primeramente hay un respeto a que están Vladimir Quesada y su cuerpo técnico y se merece todo el respeto nuestro; es una gran persona, un gran amigo; desde que llegó le deseo todo lo mejor, estamos hablando en la parte deportiva que le deseamos lo mejor pues se lo merece”, comentó Hugo Viegas para Columbia Deportiva.

Jeaustin Campos junto a Hugo Viegas en Real España

Aunque reconoció que volver a Saprissa sería un honor y no descartó la posibilidad en un futuro, Viegas reiteró que su enfoque absoluto está en los retos inmediatos con el club hondureño. Señaló que el equipo tiene compromisos importantes por delante y que el ambiente actual es de felicidad.

“Será cuestión de tiempo y que pase mucha mucha agua por debajo del puente, así que en algún momento se sabrá. Sería un honor. En algún momento, ¿no?, pero como te digo en este momento estamos enfocados en Real España tenemos muchas cosas lindas e importantes que jugar”, sentenció Hugo Viegas para Columbia

El fútbol tico en alerta

El guiño desde el entorno de Jeaustin Campos hacia Saprissa enciende las alarmas en el fútbol costarricense porque se trata del técnico más ganador en la historia morada, alguien cuya influencia ha marcado épocas de éxito.

Dicha posibilidad en el futuro con su regreso podría significar un nuevo ciclo de dominio deportivo para el club, dada su capacidad comprobada para construir equipos competitivos y ganadores.

Jeaustin Campos – Saprissa

Para el fútbol tico, esto implicaría una posible reconfiguración del panorama competitivo, con Saprissa retomando un protagonismo aún más fuerte y obligando al resto de clubes