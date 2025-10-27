Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Falta de respeto”: a Jeaustin Campos le preguntaron por su regreso a Saprissa y su respuesta sorprendió a todos en Tibás

Jeaustin Campos respondió de manera contundente cuando se le preguntó por un regreso al Deportivo Saprissa.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Jeaustin Campos con el Saprissa
© SaprissaJeaustin Campos con el Saprissa

En medio del proceso de reestructuración que atraviesa el Deportivo Saprissa, tras el anuncio de Juan Carlos Rojas de que dejará la presidencia del club al finalizar el año, han surgido diversas especulaciones sobre el futuro institucional y deportivo del conjunto morado.

Ahora, este contexto, Jeaustin Campos actual DT del Real España de Honduras, fue cuestionado sobre la posibilidad de un regreso al banquillo morado, un tema que generó gran interés entre los seguidores del club. El entrenador no evadió la pregunta y respondió de manera contundente.

Quita puntos: la buena noticia para Vladimir Quesada y Saprissa que no gustará en Alajuelense

ver también

Quita puntos: la buena noticia para Vladimir Quesada y Saprissa que no gustará en Alajuelense

¿Qué dijo Jeaustin Campos sobre volver al Saprissa?

Jeaustin Campos como el entrenador más ganador y exitoso de los morados, fue consultado desde Columbia Deportiva sobre la probabilidad de regresar al Deportivo Saprissa, y sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

Jeaustin Campos ingresa en el top10 de técnicos con más victorias desde 1921 – UNAFUT Primera División de Costa Rica
Jeaustin Campos cuando dirigía al Saprissa

Me pareció una falta de respeto y un poco autoritario que los puentes los coloque y queme él (Juan Carlos Rojas). Yo lo dije en su momento, el mejor puente es la afición de un club“, comentó Jeaustin Campos para Columbia Deportiva.

“En estos momentos no creo que pueda cambiar de equipo. Más adelante veremos qué pueda suceder, con Saprissa o con cualquier otro”, afirmó Jeaustin Campos.

Publicidad

De esta manera, si bien dejó claro que no contempla un cambio de equipo en el corto plazo, también mostró apertura a lo que pueda ocurrir más adelante, dejando abierta la posibilidad de un eventual reencuentro con Saprissa u otra institución.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
En Honduras comparan a Juan Carlos Rojas con Olimpia y todo Saprissa arde con lo que dicen
Honduras

En Honduras comparan a Juan Carlos Rojas con Olimpia y todo Saprissa arde con lo que dicen

Mariano dijo la verdad que Saprissa debe reconocer sobre la salida de Juan Carlos Rojas
Deportivo Saprissa

Mariano dijo la verdad que Saprissa debe reconocer sobre la salida de Juan Carlos Rojas

Juan Carlos Rojas le pega a Alajuelense donde más le duele
Deportivo Saprissa

Juan Carlos Rojas le pega a Alajuelense donde más le duele

El Salvador recibe la noticia que lo puede poner en la cima del mundo
El Salvador

El Salvador recibe la noticia que lo puede poner en la cima del mundo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo