“Falta de respeto”: a Jeaustin Campos le preguntaron por su regreso a Saprissa y su respuesta sorprendió a todos en Tibás

En medio del proceso de reestructuración que atraviesa el Deportivo Saprissa, tras el anuncio de Juan Carlos Rojas de que dejará la presidencia del club al finalizar el año, han surgido diversas especulaciones sobre el futuro institucional y deportivo del conjunto morado.

Ahora, este contexto, Jeaustin Campos actual DT del Real España de Honduras, fue cuestionado sobre la posibilidad de un regreso al banquillo morado, un tema que generó gran interés entre los seguidores del club. El entrenador no evadió la pregunta y respondió de manera contundente.

¿Qué dijo Jeaustin Campos sobre volver al Saprissa?

Jeaustin Campos como el entrenador más ganador y exitoso de los morados, fue consultado desde Columbia Deportiva sobre la probabilidad de regresar al Deportivo Saprissa, y sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

Jeaustin Campos cuando dirigía al Saprissa

“Me pareció una falta de respeto y un poco autoritario que los puentes los coloque y queme él (Juan Carlos Rojas). Yo lo dije en su momento, el mejor puente es la afición de un club“, comentó Jeaustin Campos para Columbia Deportiva.

“En estos momentos no creo que pueda cambiar de equipo. Más adelante veremos qué pueda suceder, con Saprissa o con cualquier otro”, afirmó Jeaustin Campos.

De esta manera, si bien dejó claro que no contempla un cambio de equipo en el corto plazo, también mostró apertura a lo que pueda ocurrir más adelante, dejando abierta la posibilidad de un eventual reencuentro con Saprissa u otra institución.