Mientras el Piojo Herrera gana 360 mil dólares, esto cobraba Luis Fernando Suárez cuando clasificó a Costa Rica al Mundial 2022

El salario del Piojo Herrera al frente de la Selección de Costa Rica ha generado debate en el entorno futbolístico, especialmente tras los recientes resultados de La Sele en estas Eliminatorias tras empatar (1-1) ante Nicaragua y (3-3) ante Haití. Aún sin conseguir la victoria desde la directiva ya existe una postura al respecto.

Según datos revelados por TV Azteca, el salario de Miguel Herrera como entrenador de la Selección de Costa Rica oscila entre los 250.000 y 360.000 dólares anuales, cifra que varía de acuerdo con los bonos establecidos por rendimiento.

Tras percibir estas cantidades al mando de la Selección de Costa Rica, inevitablemente se compara con lo que en su momento recibió Luis Fernando Suárez, técnico que llevó a La Sele al Mundial de Catar 2022.

Publicidad

Publicidad

ver también “Tiene todos los argumentos”: postulan a reconocido DT extranjero como posible reemplazante de Miguel Herrera en Costa Rica

¿Cuánto cobraba Luis Fernando Suárez cuando clasificó a Costa Rica al Mundial 2022?

Luis Fernando Suárez percibía un salario anual cercano a los 350.000 dólares equivalente a unos 18 millones de colones mensuales.

Esta cifra representó un aumento considerable en comparación con lo que ganaban técnicos anteriores y lo colocó, en ese momento, como el seleccionador mejor remunerado en la historia reciente de Costa Rica.

Publicidad

De acuerdo con información publicada por La Nación, cuando Luis Fernando Suárez firmó con la Selección de Costa Rica lo hizo con un salario de 30.000 dólares mensuales (unos ₡20 millones), además de un premio de 800.000 dólares (₡534 millones) por clasificar al Mundial de Catar 2022.

Publicidad

Luis Fernando Suárez – Selección de Costa Rica

Publicidad

La diferencial salarial entre Miguel Herrera y Luis Fernando Suárez en Costa Rica

Sobre este escenario, Luis Fernando Suárez percibía un salario de 350.000 dólares anuales como técnico de la Selección de Costa Rica, mientras que Miguel Herrera recibe actualmente 360.000 dólares por año.

La diferencia es de 10.000 dólares, siendo el estratega mexicano quien gana un poco más que su antecesor.

Publicidad