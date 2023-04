Michael Barrantes le ha escapado al retiro. O, mejor dicho, el retiro le ha escapado a él. Luego de que Saprissa le sugiriera tomar ese camino, el mediocampista de 39 años se marchó a Cartaginés por seis meses y fue pieza clave en la obtención del histórico Clausura 2022 —su octavo título como campeón nacional—.

Sin embargo, luego extendió su ligazón y ya lleva tres torneos vistiendo la camiseta Blanquiazul a un gran nivel. De hecho, a día de hoy es uno de los futbolistas más regulares del equipo: fue titular en 15 de 18 juegos en el Clausura 2023, sumando 1.344 minutos de 1.620 posibles, 2 goles y 5 asistencias.

La última fue, justamente, en el empate 1-1 con Saprissa del sábado. Un envío de tiro libre venenosa al corazón del área al que Carlos Barahona le puso el pecho para darle la ventaja parcial a los suyos. Pero que también demuestra que tanto su clase como su buen toque de pelota están intactos, así como su deseo de seguir jugando en la Primera División.

“Yo sabía que, humildemente lo voy a decir, todavía tenía para jugar un rato y demostrar”, le dijo a Teletica Radio. Y despejó las dudas: “Espero que este momento dure un ratito más, estoy feliz en Cartaginés, todavía no tengo fecha límite para mi retiro, porque mientras esté bien, me sienta feliz, esté disfrutando y aportando al equipo, voy a seguir dándole duro”.

“Cuando ya sienta que no puedo, no quiero que el fútbol lo retire a uno, porque la profesión ha sido linda conmigo, me ha dado muchísimas bendiciones y debo ser respetuoso“, añadió. Sin embargo, eso parece lejano para Barrantes, quien en octubre cumplirá 40 años y le comentó a La Nación que jugar ahora “es más bonito porque con la experiencia acumulada todo es más bonito”.