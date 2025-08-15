Alajuelense vs. Puntarenas: ¿A qué hora y dónde ver hoy el partido? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Alajuelense y Puntarenas tendrán su encuentro por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025. Cada juego de la actual Liga Promérica de Costa Rica enloquece a la afición. Este no será la excepción, porque ambos equipos quieren los puntos.

La Liga no logra establecerse en el segundo semestre del año. Después de perder la final con Herediano, ganó dos partidos y perdió tres. Estos mismos se dividen entre la competencia doméstica y la Copa Centroamericana. Un momento difícil.

Por su parte, El Puerto solamente compite por la Primera División. Acumula dos victorias y dos derrotas. Puso de rodillas a Los Florenses, actual bicampeón. Aquí todos los detalles que debe conocer para ver la transmisión del enfrentamiento.

Publicidad

Publicidad

ver también Provocó a Alajuelense: Leo Menjívar necesitó solo 6 palabras para calentar el partido decisivo con Alianza

¿Cuándo juegan Alajuelense y Puntarenas, Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica?

Alajuelense y Puntarenas jugarán su partido correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Primera División de Costa Rica. Se jugará en el Estadio Ernesto Rohrmoser, a partir de las 18.00 horas de Centroamérica, las 19.00 horas de Panamá y las 20.00 horas ET de los Estados Unidos.

¿Dónde ver Alajuelense vs. Puntarenas, Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica?

El partido protagonizado por Alajuelense y Puntarenas, por la Liga Promérica en su edición 2025, podrá verse en vivo y en directo a través de FUTV.

Publicidad

ver también “Están decididos”: Alajuelense acelera a fondo por el delantero que Machillo Ramírez necesita para buscar la 31

¿Cómo llega Alajuelense?

Liga Deportiva Alajuelense está tercero en la tabla en el Torneo Apertura 2025 de la Primera División de Costa Rica. Cosechó seis puntos totales por las tres fechas disputadas. Le ganó a San José y a Guadalupe. Perdió contra Herediano.

Publicidad

En cuanto a la Copa Centroamericana, el rendimiento de Los Manudos le dejó a los aficionados bastante que desear. Están cuartos en el Grupo A, tras perder con Plaza Amador y ganarle a Managua. Ambos marcadores terminaron por 2-1.

Publicidad

¿Cómo llega Puntarenas?

Puntarenas solamente compite por la Primera División de Costa Rica. Por ahora, lleva dos victorias y dos derrotas en el certamen, con una destacada actuación en su triunfo ante Herediano, actual bicampeón, por 3-2.