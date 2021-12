El capítulo del mediocampista Michael Barrantes en el Deportivo Saprissa se cerró este jueves; la noticia trascendió tras un comunicado hecho por el club morado y el mensaje que el propio Barrantes escribió en sus redes sociales, espacio donde aprovechó para agradecer a la afición y a la directiva del cuadro tibaseño.

Pero detrás de esta salida hay una larga y fructífera carrera llena de éxitos, recuerdos y emociones que hacen de Barrantes un ícono del Saprissismo. El centrocampista estuvo de paso en el club tibaseño en dos oportunidades, la primera de de 2007 al 2010 y la segunda fue la que recién culminó, de 2017 a 2021.

El éxito acompñó a Barrantes

En su paso por el Saprissa, Barrantes anotó 25 goles, algunos de gran factura, producto de una privilegiada potencia en sus remates de media distancia. Durante su primer periodo con los morados, Barrantes alzó 4 trofeos como campeón (Invierno 2007, Verano 2008, Invierno 2008 y Verano 2010).

Después de esta experiencia, el volante cruzó el charco para formar parte del Aalesunds F. K. de Noruega donde también logró el campeonato; posteriormente viajó a China para jugar con el Shanghai Shenxin F. C. y con el Wuhan Zall F. C. Luego de esta travesía como legionario, volvió al país en 2016 pero no se incorporó al Saprissa sino que se sumó a la planilla del Crataginés y seguidamente al Municipal Grecia.

Su buen nivel lo llevó de nuevo al club de sus amores, el Saprissa, periodo que culminó este jueves. En esta segunda etapa vistiendo los colores morado y blanco, Barrantes también saboreó las mieles del éxito conquistando 5 cetros más, 3 de liga, una supercopa y una Liga Concacaf.

Con 38 años, el jugador aún no habla de su retiro y algunos rumores señalan que estaría llegando a Los Toros del Norte, equipo que ha mstrado interés por los servicios del volante. El Saprissa emitió una nota que publicó en sus redes sociales agradeciendo los años brindados a su institución.