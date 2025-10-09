Gustavo Alfaro es un entrenador muy querido para la afición de Costa Rica. A pesar de que su etapa en La Sele fue breve, el ahora DT de Paraguay dejó una huella que muchos costarricenses extrañan hasta el día de hoy.

El entrenador argentino, que logró la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026, habló en un momento tan delicado para los dirigidos por Miguel Herrera. Antes del duelo clave contra Honduras, el Profe Alfaro dejó un mensaje motivador en el instante en el que más necesita imponerse por los resultados.

El periodista Andrés González de Teletica Radio reveló lo que le escribió Alfaro horas antes de que la Tricolor salte al campo en San Pedro Sula: “Éxitos para hoy, todo va a ir bien, siempre fue duro, pero Paraguay y Costa Rica estarán en el Mundial sin duda”.

Los números de Gustavo Alfaro con la Selección de Costa Rica

Alfaro se marchó de la Selección de Costa Rica en agosto de 2024. Dirigió sólo 11 partidos de los cuales ganó cinco, empató dos y perdió cuatro. En estos juegos, inició el camino de La Sele en las Eliminatorias Mundialistas. Estuvo en la victoria por 4-0 frente a San Cristóbal y Nieves y en el 3-0 ante Granada.

Por haber participado, Gustavo Alfaro también será parte del logro de Costa Rica si termina avanzando al certamen mundialista del próximo año. Él ya lo consiguió poniendo a Paraguay nuevamente en una Copa del Mundo después de que sucediera por última vez en Sudáfrica 2010.

El último partido de Alfaro en la Sele. (Foto: AP)

Justamente, el último partido del entrenador argentino al mando de La Sele fue con una victoria por 2-1 ante Paraguay, seleccionado que hoy comanda técnicamente. Se dio por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa América, en la misma en la que Costa Rica provocó un empate contra Brasil.